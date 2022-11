La compo de l’OM contre Tottenham : Boulleau et Nasri tapent sur Tudor

Laure Boulleau et Samir Nasri n’étaient pas du tout contents de la composition de départ concoctée par Igor Tudor pour le duel OM – Tottenham.

Marseille se mesure à Tottenham ce mardi soir en Ligue des Champions. Un match que les vice-champions de France doivent absolument gagner s’ils veulent poursuivre leur parcours en Ligue des Champions. Il y a donc urgence, et pourtant l’entraineur de l’équipe a choisi d’aligner quasiment le même onze que lors du revers subi à Eintracht.

Boulleau et Nasri surpris par la compo marseillaise

Les Phocéens vont se produire en 4-3-3 avec de nouveau Mattéo Guendouzi dans un rôle d’ailier qui ne lui est pas naturel. Face à Francfort, il n’a pas convaincu à ce poste et n’est resté sur le terrain qu’une heure de jeu.

Tudor reste donc fidèle à ses idées. Et cela ne plait pas à tout le monde. Les supporters olympiens ont dû pester et pas que. Sur le plateau de Canal Champions Football Club, Laure Boulleau et Samir Nasri ont fait part de leur mécontentement.

Tudor est « trop prudent »

« Il serait un peu têtu Tudor, s’est interrogée l’ancienne internationale française. Je regrette ce choix de Guendouzi toujours trop haut. Ce n’est pas poste. En milieu, il peut apporter ce liant entre la défense et l’attaque ».

Nasri a abondé dans le même sens en confiant : « Je n’aime pas. Je préfère Guendouzi au milieu. Il a dit que c’était le mach de l’année, et pourtant il joue à 5 derrière. C’est un peu trop prudent. C’est dommage ».

Même Habib Beye a eu le même son de cloche en lâchant depuis le poste de commentateurs : « Ça manque d’étincelles en attaque. Payet a dans son sac quelque chosse de plus pour les grands matches, quelque chose de différent ».