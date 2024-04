La compo de l’OL contre Nantes : Le choix étonnant de Pierre Sage sur Cherki

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, a pris une grande décision concernant Rayan Cherki dans son onze contre Nantes, dimanche.

L’Olympique Lyonnais affronte le FC Nantes dimanche soir en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Une rencontre qui se déroulera certes sans public malgré la fureur d’Antoine Kombouaré mais qui reste cruciale pour les Canaris (15e, 28pts) en quête du maintien. De son côté, l’OL (10e,35pts) a l’occasion de jouer les trouble-fêtes dans la course à l’Europe avec une victoire dès ce soir. Un objectif que Pierre Sage a bien en vue surtout avec la composition de son équipe. L’entraineur rhodanien a notamment statué sur le cas Rayan Cherki dans son onze contre Nantes.

Un nouvel objectif en vue pour l’OL

Après leur qualification en finale de Coupe de France contre Valenciennes mardi dernier, les Gones sont de retour aux affaires en Ligue 1. Restant sur un nul lors de la dernière journée face à Rennes, l’OL a déjà validé son maintien. Même si ce n’est pas encore le cas de Nantes, le match entre les deux clubs demeure un choc du championnat français. L’enjeu est donc double pour les Rhodaniens qui peuvent accrocher une place européenne via l’élite. Ce qui explique pourquoi Pierre Sage a décidé d’aligner son équipe type face aux Canaris.

Pierre Sage reconduit ses hommes de confiance en défense

Dans les buts, Anthony Lopes devrait retrouver sa place après l’intérim de Lucas Perri en Coupe de France, mardi. Fidèle à son schéma de 4-3-3, Pierre Sage devrait aligner ses hommes de confiance en défense. Ainsi, Ainsley Maitland-Niles devrait occuper le couloir droit alors que Nicolas Tagliafico devrait également être reconduit à gauche. La charnière centrale devrait être composée de Duje Caleta-Car et de Jake O’Brien.

Pierre Sage tranche sur Rayan Cherki

Dans l’entrejeu par contre, il y aura un changement par rapport aux derniers matchs de l’OL. Relégué au banc depuis plusieurs journées, Corentin Tolisso devrait profiter de l’absence d’Orel Mangala retrouver une place de titulaire. Le Français sera entouré de Maxence Caqueret et de Nemanja Matic au milieu de terrain. En attaque, Pierre Sage est attendu sur la titularisation ou non de Rayan Cherki. Après l’avoir défendu une nouvelle fois vendredi, le technicien français ne devrait pourtant pas lancer Cherki d’entrée face aux Nantais. L’entraineur des Gones lui préférerait Ernest Nuamah qui devrait animer l’attaque en compagnie de Said Benrahma et d’Alexandre Lacazette.

La compo attendue de l’OL contre Nantes

Lopes - Maitland-Niles, O'Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Matic, Tolisso - Nuamah, Lacazette (c), Benrahma.