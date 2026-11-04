La commission des arbitres espagnole reconnaît une grave erreur en faveur du Real Madrid

La Commission technique des arbitres d'Espagne a reconnu que le penalty accordé en faveur de Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, lors de la confrontation face au Racing Santander, qui a opposé les deux équipes dans le cadre de la onzième journée de la Liga, n'était pas valable.

Le quotidien espagnol « As » a rapporté que la Commission technique des arbitres a admis, ce mercredi, qu'une grave erreur d'arbitrage avait été commise lors de la rencontre qui s'est soldée par une victoire du Real Madrid trois buts à zéro, après avoir confirmé que le contact entre Mbappé et le défenseur Mateo Prati ne justifiait pas l'attribution d'un penalty.

L'arbitre avait accordé un penalty en faveur du Real Madrid après la chute de Mbappé dans la surface de réparation, à la suite de la tentative de l'attaquant français de passer devant Prati, qui avait placé son bras devant lui alors qu'il s'élançait avec le ballon.

La commission des arbitres : aucun lien entre le contact et la chute

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La Commission technique des arbitres a précisé, lors de l'émission « Tiempo de Revisión », que Prati avait placé son bras devant Mbappé sans exercer la moindre force sur lui, estimant que l'action ne comportait aucun élément justifiant l'attribution d'un penalty.

La commission a déclaré, dans son analyse de la situation : « Mbappé contrôle le ballon dans la surface de réparation et tente de s'élancer rapidement, et Prati place son bras devant l'attaquant sans exercer la moindre force sur lui. »

Et d'ajouter : « Absence manifeste de lien de causalité entre le contact et la chute, il n'y a pas penalty. Erreur claire et grave de l'arbitre, et la technologie d'assistance vidéo à l'arbitrage aurait dû intervenir. »

La décision avait suscité une grande colère au sein du camp du Racing Santander, dont les joueurs avaient contesté l'attribution du penalty durant la rencontre, avant que l'évaluation de la Commission technique des arbitres ne vienne confirmer que la décision n'était pas valable.