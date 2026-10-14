La commission de lutte contre la violence lève le drapeau rouge au Camp Nou : le Clasico classé "à haut risque"

À dix jours de l'échéance tant attendue, le Clasico entre le Barça et le Real Madrid n'est plus seulement une bataille sportive pour la première place de la Liga : il s'est transformé en véritable bombe à retardement, contraignant les autorités espagnoles à décréter l'état d'alerte maximale.

La commission permanente de la Commission d'État contre la violence, le racisme, la xénophobie et l'intolérance dans le sport a en effet annoncé, ce mercredi, que la rencontre entre le Barça et le Real Madrid, prévue le 25 octobre au stade Spotify Camp Nou, était officiellement classée match « à haut risque ».

Pourquoi le Clasico s'est-il embrasé si tôt ?

Cette décision de la commission, mesure exceptionnelle réservée aux rencontres les plus tendues, intervient dans un climat d'une rare incandescence, alimenté par les plaintes répétées du Real Madrid au sujet des décisions arbitrales lors des deux dernières journées du championnat espagnol.

Le club madrilène estime être victime d'un ciblage arbitral manifeste, selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, depuis le derby de Madrid face à l'Atlético, où il considère que l'arbitre Ortiz Arias a commis une erreur grossière en n'expulsant pas l'ancien joueur du Paris Saint-Germain Kang-in Lee, après son intervention violente sur Fede Valverde.

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Le Real juge que cette décision aurait pu changer totalement le cours du match, surtout après l'expulsion de son défenseur Huijsen et le penalty qu'il a concédé en faveur de Giuliano Simeone en début de seconde période.

L'expulsion de Vinicius met le feu aux poudres

La tension est montée d'un cran après le match de samedi dernier face à Villarreal, marqué par l'expulsion du Brésilien Vinicius Junior suite à son accrochage avec le défenseur Nathan Salliba, une expulsion qui pourrait le priver du Clasico tant attendu du 25 octobre, ce qui a provoqué la colère de la direction du Real Madrid.

Les récriminations de la Maison Blanche ne se sont pas arrêtées là : elles ont également porté sur la validité du carton jaune adressé au Français Ibrahima Konaté, au motif qu'il n'y aurait eu aucun contact avec l'adversaire.

Un dispositif de sécurité spécial au Camp Nou

Au vu de ce scénario explosif, des sources ont révélé que les autorités ont mis en place un dispositif de sécurité spécial et renforcé, prévoyant le déploiement de forces de police supplémentaires et spécialisées avant, pendant et après la rencontre, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'enceinte du stade Spotify Camp Nou, afin de prévenir tout débordement ou tension entre les supporters et de garantir que le premier Clasico de la saison se déroule sans encombre.



