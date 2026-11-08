Le Barça a encaissé un coup précoce face à l'Atlético Madrid, en concédant un but à la neuvième minute de la rencontre qui oppose les deux équipes au stade Metropolitano, dans le cadre de la douzième journée de la Liga espagnole, au milieu d'une confusion défensive manifeste qui a provoqué la colère du gardien Joan García envers son coéquipier portugais João Cancelo.

Selon la radio espagnole Cadena SER, l'Atlético Madrid a entamé la rencontre par un pressing offensif intense, et Julián Álvarez a failli ouvrir le score à la cinquième minute, après s'être retrouvé seul face à Joan García, mais il a échoué à dribbler le gardien catalan, qui a repoussé sa tentative avec brio.

La deuxième menace n'a pas tardé, Marc Pubill s'élevant pour reprendre un centre d'une tête qui a heurté la barre transversale, avant que le Barça ne réplique par une tentative de Pedri qui est venue s'écraser sur le poteau, embrasant ainsi la confrontation entre les deux équipes dès les premières minutes.

À la neuvième minute, l'Atlético Madrid a réussi à concrétiser sa domination par le but d'ouverture, après qu'Álvarez a adressé un centre ras de terre bien ajusté depuis le côté droit, repris par Giuliano Simeone d'une frappe directe à l'intérieur de la surface de réparation, logée dans les filets du Barça, profitant de la confusion manifeste dans l'organisation défensive de l'équipe catalane.

Les caméras de retransmission télévisée de la chaîne Movistar+ ont révélé un état de colère chez Joan García envers João Cancelo, en raison de ses déplacements et de son comportement défensif en début de match, les expressions et les gestes du gardien traduisant son mécontentement face aux erreurs commises par son coéquipier dans les zones avancées du terrain.

Les critiques ne se sont pas arrêtées là, Luis Flaquer, commentateur de la rencontre sur la radio Cadena SER, qualifiant la prestation de Cancelo de « très mauvaise » et soulignant la persistance de ses erreurs même après l'ouverture du score de l'Atlético Madrid, tandis que José Mari Bakero est allé plus loin, estimant que le Barça livre sa pire première période de la saison.

Bakero a déclaré que la prestation de l'équipe catalane paraît totalement décousue, ce qui s'est répercuté sur la faiblesse de l'organisation défensive, ajoutant que la ligne arrière souffre de façon évidente face au pressing offensif des locaux.

La crise défensive du Barça tient en partie aux choix de Hansi Flick, qui s'est appuyé sur Bryan Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín et João Cancelo en défense, bien qu'Andreas Christensen et Eric García aient obtenu le feu vert médical pour participer.

L'entraîneur allemand a préféré ne pas titulariser le duo, en raison de leur condition physique incomplète, et a opté pour la même composition défensive que celle alignée lors de la rencontre face à Aston Villa en Ligue des champions, qui s'était soldée par une victoire du Barça sur le score de trois buts à zéro au Camp Nou.

Il est apparu que cette décision a soumis la défense du Barça à un test difficile dès les premières minutes, l'Atlético Madrid ayant exploité les espaces et les erreurs dans la ligne arrière pour s'offrir un avantage précoce dans l'une des affiches majeures de la journée.