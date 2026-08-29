La cible prioritaire du PSV absente de la sélection : « C’est bien qu’il n’en fasse pas partie »

La cible du PSV, Ayoni Santos, ne figure pas dans le groupe de Sparta Rotterdam pour le match contre l’Excelsior samedi. Le milieu offensif pouvant également évoluer ailier gauche espère ardemment un transfert vers le champion des Pays-Bas, et cela se ressentait selon l’entraîneur du Sparta, Rogier Meijer.

Le journaliste transferts Mounir Boualin a révélé vendredi que le PSV avait formulé une offre de « quelques millions » d’euros pour Santos, qui est sous contrat au Het Kasteel jusqu’à la mi-2029.

Le Cap-Verdien de 21 ans semble déjà avoir disputé son dernier match avec le Sparta, mais aucun accord n’a encore été trouvé entre les parties. Le club rotterdamois veut récupérer environ 5 à 5,5 millions pour son produit du centre de formation.

« Cela dure depuis quelques jours et je pense qu’il n’a pas totalement la tête au Sparta. Donc c’est bien qu’il ne soit pas là », explique Meijer, qui a lui-même décidé d’écarter Santos de son groupe.

« Quand on voit ce qui se passe autour de lui, et qu’on regarde les entraînements... Oui, il faut bien prendre une décision. » Meijer reconnaît qu’un grand pas attend Santos. « Si cela se fait, ce sera une étape formidable pour lui. »

« Il a bien travaillé depuis le début et je le lui souhaite aussi de tout cœur. Toi (le journaliste Sinclair Bischop, NDLR) tu dis qu’il est dans la fleur de l’âge, mais j’espère qu’il y restera encore un peu plus longtemps. »

« Il fait du bon travail et possède des qualités spécifiques qui nous manqueront assurément si cela finit par se concrétiser. Mais bon, au final, nous devons aussi aller de l’avant », a conclu Meijer.

Meijer est également revenu sur la décision de prêter Nökkvi Thórisson à Telstar, un choix lié à l’arrivée d’Andrej Kostic (19 ans), prêté par l’AC Milan. « Dans ce cas, vous avez trois avant-centres, et je pense que chacun doit avoir des perspectives. »

« Milan (Zonneveld, NDLR) est un très bon joker, mais il débute aujourd’hui. Nous voulions faire un choix à ce niveau-là », a ajouté Meijer. Thórisson avait déjà joué en prêt à Telstar la saison dernière, le club auquel il a fait mal lors de la deuxième journée avec un but et une passe décisive (1-3).