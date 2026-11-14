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La sélection marocaine a reçu deux précieux cadeaux des sélections du Brésil et du Portugal, après que la défaite surprise de la première face au Japon en amical, et celle de la seconde face au Danemark en Ligue des nations européenne, ont contribué à modifier la physionomie de la lutte pour les premières places du classement mondial, offrant au Maroc une place assurée parmi les cinq premiers.

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La sélection marocaine a profité de sa large victoire sur le Niger, cinq buts à zéro, hier vendredi en soirée, lors de la troisième journée des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des nations 2027, pour devancer au classement mondial de la Fédération internationale de football le Brésil et le Portugal.

Le Maroc est passé à la cinquième place du classement avec 1805 points, après la chute du Brésil face au Japon sur le score de trois buts, et celle du Portugal face au Danemark sur un lourd résultat de 4-1 samedi en soirée. Le Maroc n'était séparé du Portugal que d'un demi-point, selon les calculs actuels du classement de la FIFA, et après cette défaite le total du Portugal a reculé à 1797,6, le faisant perdre deux places pour se retrouver à la septième position.

Le Maroc a encore un nouveau test à disputer face au Niger, mardi prochain, sur la pelouse du stade Moulay Abdellah, la troupe du sélectionneur Mohamed Ouahbi aspirant à renouveler la victoire et à obtenir un élan supplémentaire sur le plan mondial.

Une victoire marocaine lors du prochain affrontement offrira l'occasion de consolider sa position au classement, sans qu'il soit contraint d'attendre le résultat du match amical opposant le Brésil à la sélection de Singapour.

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Le Maroc a atteint la cinquième place du classement mondial masculin de la FIFA en octobre 2026, égalant ainsi la performance du Nigeria, meilleur classement africain réalisé par la sélection des Super Eagles en avril 1994.

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Cela est survenu après que la sélection marocaine se fut imposée durant les mois de septembre et octobre derniers, le Maroc ayant réussi à l'emporter sur le Gabon lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, puis sur le Lesotho lors de la deuxième journée.

Un grand bond pour le Maroc depuis la performance au Mondial du Qatar

Avant le coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar, le Maroc occupait alors la 22e place mondiale. Et à l'issue du tournoi Qatar 2022, le classement du Maroc avait bondi à la 11e place.

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Depuis lors, il n'a reculé qu'à la 14e place, à laquelle il a clôturé l'année 2024, avant de progresser de nouveau pour terminer l'année 2025 à la 11e place, puis atteindre la 8e place en janvier 2026, soit la première fois qu'il intègre la liste des 10 meilleures sélections au classement de la FIFA depuis avril 1998, lorsqu'il avait occupé la dixième position.

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