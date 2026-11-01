La Chine met sa menace à exécution : la vidéo polémique de Mbappé sanctionne le Real Madrid !

Les propos de Kylian Mbappé ne sont pas passés inaperçus en Chine, où ils se sont transformés en une véritable crise qui a jeté une ombre sur la présence du Real Madrid sur les écrans chinois. Un scénario inhabituel qui reflète l'ampleur des répercussions provoquées par une vidéo de la star française, laquelle a suscité une large indignation en raison de l'insulte qu'elle contenait à l'égard de l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong.

La Chine a d'ailleurs mis sa menace à exécution, le match entre le Real Madrid et le Racing Santander, disputé dans le cadre de la onzième journée du championnat d'Espagne, étant absent des écrans de la télévision chinoise, en application des menaces qui ont suivi la polémique autour de Mbappé.

Le site français « Foot Mercato » a indiqué que la télévision chinoise n'a pas diffusé la rencontre, qui s'est soldée par une victoire du Real Madrid trois buts à zéro, à la suite de la diffusion d'une vidéo dans laquelle Mbappé qualifie Mao Zedong, l'ancien dirigeant de la Chine, de dictateur.

Selon l'agence de presse française « France Presse », le match n'a été diffusé sur aucune des deux chaînes sportives de la Radiodiffusion-Télévision centrale de Chine « CCTV », et n'était pas non plus disponible sur la plateforme (Migu), l'un des principaux services de diffusion numérique du pays.

L'affaire ne s'est pas limitée au match du Real Madrid, l'agence française ayant précisé qu'aucune rencontre du championnat d'Espagne lors de cette journée n'a été diffusée à la télévision chinoise jusqu'à présent, un développement marquant qui coïncide avec la crise provoquée par la vidéo de Mbappé.

Mais le paradoxe est que la plateforme « Migu » a continué de retransmettre d'autres matchs de la compétition, parmi lesquels la rencontre qui a vu le Barça écraser son adversaire, le Deportivo Alavés, sur le score de 6-1, hier samedi, ce qui rend l'absence du match du Real Madrid de la plateforme d'autant plus remarquable.

Sur le plan sportif, le Real Madrid n'a pas été affecté par ce qui s'est passé en dehors du rectangle vert et a réussi à s'imposer méritoirement face à son hôte, le Racing Santander, trois buts à zéro, lors de la rencontre qui s'est tenue au stade El Sardinero.

Grâce à cette victoire, le club merengue a poursuivi sa série de résultats positifs, réduisant l'écart avec le Barça, leader du classement du championnat d'Espagne, à trois points, et consolidant sa position à la troisième place.

Ainsi, le Real Madrid a conjugué une victoire importante dans la course au titre de Liga et une crise médiatique inattendue sur le marché chinois, les propos de Mbappé étant devenus la raison pour laquelle ses supporters là-bas ont été privés de suivre l'un des matchs de l'équipe, au milieu des interrogations sur les répercussions de cet épisode sur la relation du club avec les plateformes médiatiques chinoises.