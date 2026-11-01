Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

La Chine met sa menace à exécution : la vidéo polémique de Mbappé sanctionne le Real Madrid !

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
Kylian Mbappé
Espagne
France
Chine

Un triplé sur le terrain et une absence sur les écrans

100 % Sport
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Accès en direct et à la demande aux 380 matchs de la saison, avec les grandes affiches du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.

✅ Idéal pour les purs fans de football, car la plateforme regroupe LaLiga avec d'autres compétitions majeures (comme la Ligue 1 selon le niveau d'abonnement choisi).

✅ Une interface et des fonctionnalités entièrement dédiées à la consommation sportive (statistiques en direct, résumés, formats courts).

Prix de départ14,99 € par mois
Divertissement Global
Disney+ logo

Disney+

✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction.

✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol.

✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application.

Prix de départ5,99 € par mois

Les propos de Kylian Mbappé ne sont pas passés inaperçus en Chine, où ils se sont transformés en une véritable crise qui a jeté une ombre sur la présence du Real Madrid sur les écrans chinois. Un scénario inhabituel qui reflète l'ampleur des répercussions provoquées par une vidéo de la star française, laquelle a suscité une large indignation en raison de l'insulte qu'elle contenait à l'égard de l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong.

La Chine a d'ailleurs mis sa menace à exécution, le match entre le Real Madrid et le Racing Santander, disputé dans le cadre de la onzième journée du championnat d'Espagne, étant absent des écrans de la télévision chinoise, en application des menaces qui ont suivi la polémique autour de Mbappé.

Le site français « Foot Mercato » a indiqué que la télévision chinoise n'a pas diffusé la rencontre, qui s'est soldée par une victoire du Real Madrid trois buts à zéro, à la suite de la diffusion d'une vidéo dans laquelle Mbappé qualifie Mao Zedong, l'ancien dirigeant de la Chine, de dictateur.

Selon l'agence de presse française « France Presse », le match n'a été diffusé sur aucune des deux chaînes sportives de la Radiodiffusion-Télévision centrale de Chine « CCTV », et n'était pas non plus disponible sur la plateforme (Migu), l'un des principaux services de diffusion numérique du pays.

Prochains matchs
AEK

AEK

Ligue des Champions

04 nov. 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

LaLiga

07 nov. 2026

SAN

SAN

L'affaire ne s'est pas limitée au match du Real Madrid, l'agence française ayant précisé qu'aucune rencontre du championnat d'Espagne lors de cette journée n'a été diffusée à la télévision chinoise jusqu'à présent, un développement marquant qui coïncide avec la crise provoquée par la vidéo de Mbappé.

Mais le paradoxe est que la plateforme « Migu » a continué de retransmettre d'autres matchs de la compétition, parmi lesquels la rencontre qui a vu le Barça écraser son adversaire, le Deportivo Alavés, sur le score de 6-1, hier samedi, ce qui rend l'absence du match du Real Madrid de la plateforme d'autant plus remarquable.

Sur le plan sportif, le Real Madrid n'a pas été affecté par ce qui s'est passé en dehors du rectangle vert et a réussi à s'imposer méritoirement face à son hôte, le Racing Santander, trois buts à zéro, lors de la rencontre qui s'est tenue au stade El Sardinero.

Grâce à cette victoire, le club merengue a poursuivi sa série de résultats positifs, réduisant l'écart avec le Barça, leader du classement du championnat d'Espagne, à trois points, et consolidant sa position à la troisième place.

Ainsi, le Real Madrid a conjugué une victoire importante dans la course au titre de Liga et une crise médiatique inattendue sur le marché chinois, les propos de Mbappé étant devenus la raison pour laquelle ses supporters là-bas ont été privés de suivre l'un des matchs de l'équipe, au milieu des interrogations sur les répercussions de cet épisode sur la relation du club avec les plateformes médiatiques chinoises.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google