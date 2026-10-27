L'émission « The Bridge », présentée par Aurélien Tchouaméni, joueur du Real Madrid et coéquipier de Kylian Mbappé, a présenté des excuses officielles à la suite de la vague de colère provoquée par une vidéo de l'ailier français, après qu'il eut plaisanté au sujet d'images satiriques associant son visage au dirigeant chinois Mao Tsé-toung.

La polémique a éclaté quelques heures après que Mbappé eut terminé deuxième lors de la cérémonie du Ballon d'Or, à quelques voix derrière l'Anglais Harry Kane. En effet, une séquence des coulisses de l'émission, tournée en avril dernier et publiée via son compte sur les réseaux sociaux lundi, a largement circulé.

Dans la vidéo, Mbappé apparaît en train de commenter sur le ton de la plaisanterie des images composites de son visage, évoquant ce qu'il croyait être un « dictateur chinois », en référence à Mao Tsé-toung, fondateur de la République populaire de Chine.

La séquence a déclenché une large vague de critiques en Chine, ce qui a poussé l'émission à présenter des excuses via la fonction stories de son compte Instagram.

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Des excuses après la suppression de la vidéo

Selon ce qu'a rapporté le site « RMC Sport », la vidéo qui a déclenché la polémique avait bel et bien obtenu l'accord de l'équipe de Mbappé avant sa publication.

Néanmoins, le compte de l'émission l'a supprimée moins de deux heures après sa publication, alors qu'elle avait commencé à circuler sur les plateformes de réseaux sociaux chinoises.

Mais la suppression de la vidéo n'a pas mis fin à ses répercussions, puisque l'émission a publié un communiqué d'excuses dans lequel elle a déclaré : « Nous regrettons que cet extrait ait heurté des personnes en Chine et ailleurs dans le monde. »

Le communiqué a ajouté : « Nous présentons nos excuses à tous ceux qui se sont sentis offensés, à Kylian, à ses partenaires, ainsi qu'aux institutions dont les relations avec la Chine et le peuple chinois ont pu être affectées. »

Le capitaine de l'équipe de France avait pour sa part présenté ses excuses plus tôt dans la matinée, après que la polémique eut commencé à peser sur ses relations commerciales sur le marché chinois.

Des pertes commerciales et une décision de la télévision chinoise

La polémique a poussé trois entreprises chinoises à mettre fin à leurs contrats avec Mbappé : la société de boissons « Dongpeng », le groupe de produits laitiers « Mengniu » et l'entreprise « Milkground », spécialisée dans la fabrication de fromage.

Les répercussions ne se sont pas arrêtées là, puisque la télévision publique chinoise CCTV a décidé de suspendre la diffusion des matchs du Championnat d'Espagne et des rencontres dans lesquelles Mbappé pourrait apparaître, en plus de supprimer les publicités mettant en scène la star française.