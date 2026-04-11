La chaîne du Real Madrid accuse : Barcelone n’aurait pas accordé un penalty au Français Kylian Mbappé, star du club merengue, lors de la rencontre face à Gérone vendredi dernier, en 31^e journée de Liga.

Selon elle, Mbappé a été victime d’un coup au visage dans la surface de réparation, en toute fin de rencontre, de la part de Victor Reus, défenseur de Gérone, blessure sanglante à l’appui. L’arbitre Alberola Rojas n’a pourtant pas sifflé de penalty, et l’équipe vidéo menée par Trujillo Suárez n’a pas jugé nécessaire de revoir l’action pour corriger sa décision.

Dans son émission d’analyse d’après-match, la chaîne a déclaré : « Le Real a mal joué, mais il a aussi subi les conséquences d’un arbitrage honteux. »

La chaîne merengue a ajouté : « Heureusement pour nous, nous disposons de nombreuses rediffusions, et toutes montrent clairement qu’il s’agit d’un penalty évident. C’est même un double penalty, car Victor Reis a également fait trébucher Mbappé avec sa jambe. Ce sont là les conséquences que le Real Madrid subit à cause de Negreira… Ce que nous voyons, c’est la Liga Negreira. »

Le club catalan est actuellement accusé de corruption sportive pour avoir versé, de 2001 à 2018, des sommes d’argent à une société appartenant à José María Enríquez Negreira, alors vice-président de la commission technique des arbitres en Espagne, en échange de services de conseil.



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