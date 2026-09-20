La polémique autour de la performance d'Ortiz Arias, arbitre du derby madrilène entre le Real Madrid et l'Atlético, a pris de l'ampleur après que la chaîne du Real Madrid a vivement critiqué ses décisions durant la rencontre, estimant que les interventions de Cuti Romero sur Jude Bellingham, et de Kang-in Lee sur Federico Valverde, méritaient des sanctions plus sévères.

La chaîne a considéré que l'intervention de Romero sur Bellingham justifiait un carton rouge direct, avant de critiquer le fait qu'Ortiz Arias se soit contenté de brandir un carton jaune, déclarant après avoir visionné le ralenti : « Quelle honte, quelle infamie. Un carton jaune pour Romero ? »

Les critiques de la chaîne ne se sont pas arrêtées à cet incident, puisqu'elle est revenue sur l'intervention de Kang-in Lee sur Valverde, estimant que le joueur de l'Atlético méritait lui aussi l'expulsion, ce qui l'a amenée à affirmer que l'équipe aurait dû terminer le match à 9 joueurs, en référence aux deux faits litigieux.

Les critiques de la chaîne se sont intensifiées après l'expulsion de Huijsen, à la suite du recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage, estimant que la décision avait contraint le Real Madrid à disputer le match dans des conditions plus difficiles, et déclarant : « On peut débattre de cela, mais l'Atlético aurait dû jouer à 9 joueurs. Une équipe qui aurait dû jouer à 10 joue désormais avec un joueur de plus. Il est très difficile de rivaliser de cette manière. »

La chaîne a ajouté, dans sa critique de ce qu'elle a considéré comme une différence dans l'application des règles : « C'est une application arbitraire des règles. Maintenant ils les appliquent, alors qu'ils s'en abstenaient auparavant par lâcheté. C'est une tricherie contre la concurrence. »

La chaîne a établi un lien entre les décisions d'Ortiz Arias lors du derby et des faits arbitraux antérieurs, renouvelant ses critiques envers l'arbitre et le système arbitral espagnol, alors qu'elle s'était opposée, avant le match, à sa désignation pour diriger la rencontre, en s'appuyant sur des échanges cordiaux qu'elle affirme avoir eus avec les joueurs du Barça après le match de l'équipe catalane face à l'Athletic Bilbao, ainsi que sur l'absence de sanctions pour certains faits durant la rencontre.

De son côté, Mourinho a évoqué la désignation d'Ortiz Arias lors de la conférence de presse d'avant-match, déclarant : « Je n'aime pas parler des arbitres avant les matchs », mais il s'est étonné de connaître le nom de l'arbitre du derby une semaine avant la rencontre, soulignant que cela ne se produisait pas de la même manière lors d'autres matchs.