Il ne reste plus que quelques heures avant le coup d'envoi du Clasico entre le Barça et le Real Madrid, au stade Spotify Camp Nou, lors de la dixième journée de la Liga espagnole.

Le Barça domine le classement de la Liga avec un parcours parfait, après avoir remporté ses neuf premières journées, devançant le Real Madrid de 6 points.

On ignore encore si ce Clasico donnera lieu à des situations polémiques ou s'il se déroulera dans le calme le plus total.

Mais la chaîne du Real Madrid a pris les devants, estimant que ce Clasico ne sera pas ordinaire sur le plan de l'arbitrage.

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Le quotidien Mundo Deportivo rapporte que la chaîne du Real Madrid, à travers son émission « Aujourd'hui nous jouons », a exercé une pression précoce sur l'arbitre du Clasico, Martínez Munuera.

Les responsables de l'émission du club madrilène ont déclaré : « Nous ne disons pas cela pour le simple plaisir de parler, nous nous appuyons sur les données et les statistiques. »

La chaîne du Real Madrid a passé en revue et analysé des images des erreurs d'arbitrage commises par le passé par Martínez Munuera, l'arbitre du Clasico, et par Iglesias Villanueva, responsable de l'assistance vidéo à l'arbitrage.

Ils ont ajouté en conclusion : « Nous faisons référence à un échantillon de centaines de matches au cours des années passées, et il n'est pas possible que le Real Madrid se trouve à l'exact opposé du Barça en ce qui concerne les décisions arbitrales. »