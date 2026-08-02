La CAF annonce la date du tirage au sort de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé la date du tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération africaine pour la nouvelle saison 2026-2027.

La cérémonie du tirage au sort se tiendra le jeudi 6 août 2026, au siège de la Confédération africaine de football, dans la capitale égyptienne, Le Caire, en présence des représentants des clubs participant aux deux compétitions.

Le tirage au sort de la Coupe de la Confédération débutera à 14 heures, heure du Caire, tandis que celui de la Ligue des champions de la CAF aura lieu à 15 heures.

Le vainqueur du titre de la Ligue des champions de la CAF entamera la nouvelle saison avec pour objectif de préserver son statut continental, tandis que les clubs engagés dans les tours préliminaires chercheront à franchir les premiers obstacles et à s'assurer une place en phase de groupes.

Le champion de la Ligue des champions de la CAF percevra une récompense financière de 6 millions de dollars américains, tandis que le vainqueur de la Coupe de la Confédération africaine recevra 4 millions de dollars américains.

La CAF a également annoncé l'attribution d'une prime de solidarité de 100 000 dollars américains à chaque club éliminé des deux compétitions dès les tours préliminaires, dans le cadre du soutien aux clubs participants et du développement des compétitions de clubs sur le continent.

Les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns avaient été sacrés champions de la Ligue des champions de la CAF, tandis que l'USM Alger détient le titre de la Coupe de la Confédération africaine.