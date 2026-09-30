Cristiano Ronaldo a quitté le Portugal avec effet immédiat, selon le quotidien espagnol MARCA. D’après le journal, la dernière conférence de presse de Jorge Jesus est la cause directe de cette décision.

Ronaldo et Jesus sont en conflit depuis plusieurs jours. L’attaquant a dû rester sur le banc pendant quatre-vingt-dix minutes contre la Norvège (victoire 2-1) et il a affiché visiblement sa colère à ce sujet. Il a aussi décidé de ne pas remercier les supporters visiteurs ayant fait le déplacement.

Ronaldo a ensuite poursuivi le voyage avec la sélection nationale jusqu’au Danemark, où le prochain match de Ligue des nations est au programme. Ronaldo ne disputera toutefois plus cette rencontre.





Il est monté mercredi soir dans son jet privé et a pris la direction de Madrid. La situation a dégénéré en quelques minutes mercredi soir après le point presse, peu après que Jorge Jesus, l’actuel sélectionneur du Portugal et son ancien entraîneur à Al Nassr (avec lequel il a remporté le championnat saoudien), a déclaré qu’il n’y avait aucun problème avec CR7.

« Il n’a pas refusé de s’entraîner. Il n’y a rien avec Ronaldo », a commencé Jesus. Les mots qu’il a ensuite prononcés sont, selon MARCA, probablement la raison du départ de l’attaquant de 41 ans.

« Je peux promettre ce que je veux. Je suis l’entraîneur. J’ai dit à Ronaldo qu’il ne jouerait pas. Je te mets sur le banc. Si j’ai besoin de toi pendant 30 minutes, tu joues ; sinon, non. Aucun joueur ne peut me faire changer d’avis. Ni lui, ni qui que ce soit dans le monde du football. Aucun président. Jamais, absolument personne. »

Selon MARCA, il semble que la carrière internationale de Ronaldo se termine ainsi de manière tragique. Il a disputé au total 234 matches internationaux avec le Portugal.