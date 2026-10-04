La blessure de la star du Real met Mourinho dans l'embarras et le contraint à une solution d'urgence

Le Français Ibrahima Konaté, défenseur central du Real Madrid, souffre d'une blessure au ligament latéral de la jambe droite, survenue pendant la trêve internationale, avec des estimations faisant état d'une absence pouvant aller jusqu'à 3 semaines.

Des doutes planent sur sa participation face à Villarreal, car son retour dépendra de l'évolution de son état, le club ne voulant prendre aucun risque concernant sa récupération.

Antonio Rüdiger est devenu le seul défenseur central de l'équipe première à la disposition de l'entraîneur José Mourinho, tandis que Dean Huijsen devra purger sa suspension en raison de son expulsion lors du derby, alors que Raúl Asencio a récemment subi une opération chirurgicale et que Militão poursuit son processus de récupération.

Le journal Sport a indiqué que José Mourinho, dans ces conditions, envisage de replacer Tchouaméni dans l'axe de la défense, ou de recourir aux joueurs de l'académie pour compléter la charnière centrale.

Mourinho peut également chercher une solution au sein de l'équipe réserve du Real Madrid. D'ailleurs, l'entraîneur portugais était présent lors du derby face à l'Atlético Madrid réserve.

Mario Rivas se distingue comme l'option la plus proche, lui à qui Mourinho a accordé un grand nombre de minutes durant la préparation de la saison, après avoir su gagner la confiance de l'entraîneur portugais.

Juan Martínez constitue une autre option que l'entraîneur connaît bien, mais le recul de son rôle avec les équipes de jeunes réduit ses chances de concourir à ce poste. En revanche, Diego Aguado élargit la liste des options disponibles pour une défense contrainte de chercher des solutions en raison des nombreuses absences.

La défense de fortune du Real Madrid subira son premier test face à Villarreal, qui a retrouvé le bon chemin avant la trêve internationale. Villarreal a signé deux victoires consécutives contre Málaga et Levante, en marquant 3 buts à chaque match, après un début de saison instable.

La réaction positive est venue avec le recours à Moleiro au poste de meneur de jeu, et l'octroi d'un rôle plus important à Ilias Akhomach, aux côtés d'Ayoze Pérez comme référence offensive de l'équipe. Cette formule a fonctionné, et l'entraîneur de Villarreal devra décider s'il continuera de s'appuyer sur elle au stade Santiago-Bernabéu.

Ce test intervient au cœur de l'obsession de Mourinho d'améliorer l'équilibre défensif de l'équipe. L'entraîneur portugais a mis à profit la trêve pour travailler sur les déséquilibres apparus clairement lors du derby de Madrid face à l'Atlético.

Mais il devra tester l'ampleur de ce progrès avec une défense de fortune, et sans grande marge pour effectuer des ajustements en cours de match. La rencontre face à Villarreal marquera le début d'une série de 5 matchs en 15 jours, car le Real Madrid affrontera ensuite la Roma, Séville et Leipzig, avant de disputer le Clásico.

Cette série imposera au Real Madrid de retrouver la solidité qui lui a précisément manqué au moment où les absences sont réapparues, affaiblissant l'axe de sa ligne défensive. Mourinho a besoin que la solution d'urgence lui permette de préserver et de renforcer le travail accompli durant la trêve.

Par ailleurs, replacer Tchouaméni au cœur de la défense obligera aussi l'entraîneur à remanier le milieu de terrain de l'équipe, tandis que s'appuyer sur l'un des joueurs de l'académie signifie lui demander d'apporter une réponse immédiate dans un calendrier de matchs qui ne connaît aucune pause.



