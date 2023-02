La blague de Margotton sur Wendie Renard : "Une Lyonnaise en vert"

Le présentateur de TF1 a moqué Wendie Renard pour sa tenue lors de la cérémonie de The Best.

Wendie Renard, qui a fait l’actualité récemment en se retirant de l’équipe de France, était présente ce lundi soir à Paris pour la cérémonie The Best. La défenseuse tricolore n’est pas repartie les mains vides puisqu’elle a été citée dans le onze FIFPro féminin de l’année.

« Bernard Lacombe ne va pas aimer Wendie Renard »

Pour ce rendez-vous, l’arrière aux 142 sélections internationales s’est habillée dans un tailleur en vert. L’habit était élégant, mais il ne manquera certainement pas de faire réagir du côté de Lyon. C’est d’ailleurs la remarque que s’est faite Grégoire Margotton en la voyant monter sur l'estrade pour recevoir sa récompense.

Commentant cette soirée pour la chaine TMC, le célèbre journaliste a indiqué qu’une « Lyonnaise en vert, cela ne va pas plaire à Bernard Lacombe ». Pas plus certainement qu’à tous les supporters du club rhodanien.

Lacombe, qui fut buteur et dirigeant emblématique de Lyon pendant de longues années, est connu pour maudire la couleur verte. Celle du club rival de l’ASSE. Il y a de cela quelques années, Mahamadou Diarra, ex joueur de Lyon, avait raconté une anecdote à ce sujet dans les colonnes de L'Equipe : « Bernard Lacombe ne voulait même pas qu’on s’habille en vert. Je lui disais que le drapeau malien commence par du vert, mais il me répondait que ce n’était pas le même vert ! Quand on gagnait certains matches importants, je disais à Bernard, je vais t’inviter à manger à Saint-Étienne. Il paraît que Paul Bocuse va ouvrir un restau là-bas. Il me répondait : “Ça, jamais !” »

A son retour à Lyon, Wendie Renard risque donc de se faire remonter les bretelles par le champion d’Europe 1984.