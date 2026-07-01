Bien que l’Espagne demeure l’un des principaux favoris pour le Mondial 2026, la démonstration de force des Bleus contre la Suède a provoqué inquiétude et admiration dans la presse espagnole.

Le quotidien sportif Marca, référence en Espagne, consacre ainsi un article intitulé « Le monstre de la Coupe du monde », saluant le niveau redoutable affiché par les Bleus après leur victoire 3-0 face à la Suède. Selon le journal, l’équipe de Didier Deschamps ne se contente pas d’être annoncée comme favorite : elle confirme match après match.

Le quotidien souligne que les Bleus ne se contentent plus de contre-attaques rapides : ils imposent désormais leur domination sur le ballon et dictent le tempo des rencontres, comme l’a démontré leur large possession face à la Suède et leurs près de deux fois plus de passes que leur adversaire.

Marca salue la performance éclatante de Michael Olise, auteur de deux passes décisives pour Bradley Barcola et Kylian Mbappé ; la liberté offensive accordée par Deschamps à son ailier a conféré à l’équipe de France une dimension tactique plus riche.

Le journal souligne aussi la capacité des Bleus à maintenir leur niveau malgré les changements : l’entrée de Parkola à la place de Désiré Doué n’a pas altéré l’identité du groupe, preuve d’une profondeur d’effectif impressionnante.

Le journal a par ailleurs salué la performance de Kylian Mbappé, principal bénéficiaire de ce nouveau schéma tactique. L’attaquant, plus libre à la pointe de l’attaque, a poursuivi sa collaboration productive avec Oliasi et Ousmane Dembélé.

Selon « Marca », l’élément le plus impressionnant reste l’équilibre trouvé par Deschamps : les Bleus ont gardé leurs filets inviolés pour la quatrième rencontre consécutive, malgré un schéma à quatre joueurs offensifs, grâce à un engagement collectif et un pressing constant à la perte du ballon.

En conclusion, Marca estime que la France est aujourd’hui l’équipe la plus redoutable du tournoi : le « bus suédois » n’a pas tenu face à la puissance des Bleus, tandis que le Paraguay nourrit encore l’espoir avant son huitième de finale, lui qui avait déjà surpris l’Allemagne lors de son dernier galop d’essai face à une formation désormais perçue en Espagne comme «le monstre de la Coupe du monde».

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