La Belgique lance une offre d’emploi pour trouver son nouveau sélectionneur

Ce mardi, la Fédération belge de football a publié une offre d'emploi afin de trouver son nouveau sélectionneur national.

Après son élimination dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2022, la Belgique prépare l’avenir. Un avenir qui s’écrira sans Roberto Martinez, sélectionneur des Diables Rouges depuis 2016 et qui a donné sa démission après l’élimination au Mondial. Pour l’heure, le successeur de l’entraîneur espagnol n’a pas encore été désigné, mais la Fédération belge a déjà lancé ses recherches.

Une offre d'emploi pour trouver le nouveau sélectionneur

Et d’une manière plutôt originale ! Ce mardi, elle a tout simplement publié... une offre d’emploi sur son site. "Avec la publication de l’offre d’emploi, nous lançons officiellement aujourd’hui le processus de sélection du nouvel Entraîneur fédéral", peut-on lire sur la page de l’offre, à laquelle tout le monde peut visiblement postuler. «L’URBSFA est à la recherche d’un Entraîneur fédéral à plein temps, qui sait ce que gagner signifie. Le nouvel Entraîneur fédéral devra nécessairement être résolument ambitieux et disposer de l’expérience internationale nécessaire au plus haut niveau, de connaissances et d’idées tactiques ainsi que des compétences personnelles adéquates. Il sera un serial winner avec de l'expérience dans la gestion de joueurs du top niveau. Il saura également comment créer un groupe soudé et intégrer des jeunes joueurs », est-il expliqué quant au profil recherché pour le nouveau sélectionneur de la Belgique.

Avis aux intéressés, toute candidature doit être envoyée avant le 10 janvier 2023 !