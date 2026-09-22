La BBC annonce une grande nouvelle sur l’avenir d’Arteta à Arsenal

Mikel Arteta reste fidèle à Arsenal. La BBC a annoncé mardi que l’entraîneur espagnol allait prolonger son contrat, qui expire après cette saison. Selon plusieurs informations, Arteta va sensiblement augmenter son salaire chez le champion en titre.

La direction d’Arsenal et Arteta discutent depuis plusieurs mois d’une prolongation de contrat. Plus tôt ce mois-ci, la BBC avait révélé qu’un accord entre toutes les parties concernées était proche.

La durée du nouveau contrat n’est pas encore connue. Il est toutefois indiqué qu’avec ce nouveau bail, Arteta comptera au moins dix ans de présence au service d’Arsenal. L’Espagnol a pris ses fonctions en décembre 2019 dans le nord de Londres.

Arteta va gagner nettement plus que les treize millions d’euros par an qu’il perçoit actuellement. En outre, il est question d’un bonus de près de sept millions d’euros pour l’entraîneur champion.

Interrogé récemment sur un nouveau contrat, Arteta a été très clair. « Les supporters n’ont pas à s’inquiéter à ce sujet, car je veux être ici. Je suis extrêmement heureux et très reconnaissant de pouvoir travailler avec ces personnes. »

Arteta a conduit Arsenal au premier titre de champion depuis 2004 en mai. Le mois dernier, le Community Shield a été remporté après une victoire 3-0 contre Manchester City. Lors de ses débuts, Arteta avait également réussi à remporter la FA Cup.

Le plus grand objectif reste de gagner la Ligue des champions. Arsenal en a été proche la saison dernière. En finale, les Gunners se sont toutefois inclinés aux tirs au but face au Paris Saint-Germain.