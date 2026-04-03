La BBC accuse la FIFA de « haute trahison » dans le cadre de la Coupe du monde 2026

La FIFA a été prise en flagrant délit par la BBC de mentir effrontément au sujet des prix des billets pour la Coupe du monde 2026. Dans son dossier de candidature, la fédération internationale de football avait promis des billets relativement « abordables », mais elle n'a ensuite absolument pas respecté cet engagement. En réalité, les prix ont explosé. Parallèlement, la vente des billets se déroule de manière chaotique et frustrante pour les supporters du monde entier.

La FIFA a ouvert la dernière phase de vente pour la Coupe du monde 2026. Alors que la fédération avait promis un prix maximal de 1 550 dollars pour un billet pour la finale, les montants sont désormais bien plus élevés. Les prix avaient déjà fortement augmenté lors des premières phases de vente, mais lors de la dernière vague, des billets ont été observés à pas moins de 10 990 dollars. Il s'agit probablement du prix d'entrée standard le plus élevé jamais vu pour un match de football.

Les catégories « moins chères » ont également connu une forte hausse de prix. Un billet de catégorie trois est passé de 4 185 dollars à 5 785 dollars, soit une augmentation de plus de 38 %. La catégorie deux a même atteint 7 380 dollars, tandis que les prix demandés continuent de fluctuer en raison de l’utilisation de modèles de tarification dynamique.

Le flou entourant la vente des billets est source de frustration supplémentaire pour les supporters. La FIFA n’a pas publié de grille tarifaire complète et n’a pas annoncé à l’avance quels matchs seraient disponibles. Les supporters ont dû faire la queue pendant des heures dans des files d’attente virtuelles, sans garantie de succès.

La BBC a elle-même constaté à quel point le système est problématique. À cause d'une erreur technique, des milliers de fans ont été placés dans une mauvaise file d'attente, après quoi ils ont dû repartir de la fin. Dans certains cas, il a fallu plus de six heures pour accéder au système de billetterie.

Même ceux qui avaient réussi à entrer ont constaté que l'offre était limitée. Sur les 72 matchs de groupe, seuls 35 étaient initialement disponibles, sans aucun match opposant des grandes nations comme l'Angleterre ou l'Écosse. Il est frappant de constater que les Pays-Bas étaient le seul pays du top 10 du classement pour lequel des billets étaient en vente.

Les prix sur le marché officiel de la revente sont encore bien plus élevés. Un billet pour la finale de la Coupe du monde y était proposé à 82 780 dollars, tandis que l'option la moins chère coûtait tout de même 27 000 dollars. La FIFA ne se contente pas de gagner beaucoup d'argent grâce à la vente régulière de billets, mais perçoit en outre une commission de trente (!) pour cent sur les billets revendus.

Les critiques parlent d’une « trahison monumentale » envers les supporters et soulignent le manque de transparence. « Les supporters ne savent tout simplement pas à quoi s’en tenir », affirment les associations de supporters. Pour de nombreux fans, assister à la Coupe du monde semble donc devenu inaccessible, avec des coûts totaux pouvant s’élever bien au-delà de 10 000 euros.