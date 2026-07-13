Le club d’Al-Ittihad poursuit ses efforts incessants pendant le mercato estival en cours, dans le but de constituer une équipe solide capable de se battre pour tous les titres lors de la saison à venir.

Des rumeurs évoquent l’intérêt des « Rouge et Noir » pour le Portugais Pedro Gonçalves (Sporting CP) et le Marocain Sofiane Amrabat (Fenerbahçe), mais le club a pour l’instant finalisé l’arrivée de Khaled Al-Ghanam en provenance d’Al-Ittifaq, en attendant l’officialisation.

Selon le quotidien saoudien Al-Bilad, le club entamera prochainement des négociations intensives avec Al-Nassr pour recruter Abdelilah Al-Omari, auteur d’une Coupe du monde 2026 remarquée.

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Lors du précédent mercato estival, le défenseur avait ouvertement défié la direction d’Al-Nassr pour rester chez les « Rouges et Blancs », où il avait été prêté durant l’exercice 2024-2025 et avait contribué aux conquêtes du championnat Roshen et de la Coupe du Roi.

Cette nouvelle approche pourrait raviver les tensions, le joueur ayant déjà manifesté son attachement au club de Jeddah.

Sous contrat avec « Fares Najd » jusqu’en 2029, le défenseur de 29 ans serait également suivi par Monaco et Braga.