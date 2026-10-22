Le Paris Saint-Germain doit relever le défi de compenser l'absence de son ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia, après la confirmation d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, une blessure qui l'éloignera des terrains pendant de longs mois et qui oblige l'entraîneur Luis Enrique à chercher des alternatives pour pallier son indisponibilité.

L'annonce de la blessure est intervenue un jour après la victoire du Paris Saint-Germain face à Barcelone sur le score de 4-2 en Ligue des champions, soulevant des interrogations quant au joueur qui remplacera l'ailier géorgien au cours de la période à venir.

Goetz, Akliouche et Doué parmi les options

La première piste consiste à faire appel aux remplaçants de Kvaratskhelia à son poste. Luis Enrique dispose d'un remplaçant naturel en la personne du Belge Mika Goetz, qui est encore en phase d'adaptation, mais qui a montré quelques signaux positifs.

Maghnes Akliouche représente par ailleurs une autre option, grâce à ses qualités techniques et à sa polyvalence, puisqu'il peut évoluer sur les deux ailes et au milieu de terrain. Il en va de même pour Désiré Doué, qui peut occuper plusieurs postes offensifs.

Nuno Mendes : une option surprise évoquée

La deuxième piste serait que Luis Enrique change le poste de l'un de ses joueurs afin de l'exploiter à la position de Kvaratskhelia. Selon ce qu'a rapporté le site «Foot Mercato» d'après les journaux «L'Équipe» et «Le Parisien», le Paris Saint-Germain étudie la possibilité d'avancer le Portugais Nuno Mendes à un poste plus offensif, en profitant de ses qualités offensives.

Mais cette option ne reste qu'une éventualité, compte tenu de l'absence persistante du joueur en raison de sa blessure pour plusieurs semaines encore, d'autant plus que son avancement au poste d'ailier nécessiterait une réorganisation de la ligne défensive.

Parmi les alternatives possibles dans la ligne arrière figurent Lucas Hernández et Lucas Beraldo, aux côtés de Warren Zaïre-Emery, qui excelle davantage au poste d'arrière droit que sur le côté gauche.

Mayulu et Ndjantou ont la confiance du club

Le Paris Saint-Germain a confirmé au journal «Le Parisien» que Senny Mayulu et Quentin Ndjantou jouissent de l'estime du club, et que chacun d'eux aura un rôle à jouer dans la rotation sur laquelle Luis Enrique s'appuiera au cours de la période à venir.

Le club n'exclut pas non plus de recruter un ailier gauche durant le marché des transferts hivernal, afin de compenser la longue absence de Kvaratskhelia, ce qui constitue la troisième piste s'offrant à Luis Enrique.