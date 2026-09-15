« L’un parmi tant d’autres » : Lothar Matthäus répond aux déclarations de Lamine Yamal sur le Ballon d’Or

Auprès de Sky, le recordman de sélections avec l’Allemagne a expliqué qu’il ne voyait en aucun cas le joueur offensif de 19 ans du Barça comme le grand favori pour remporter cette prestigieuse distinction.

« Lamine Yamal est devenu champion du monde avec l’Espagne et a remporté le championnat avec Barcelone, mais il n’a pas été aussi marquant que d’autres joueurs », a expliqué Matthäus. Au sein de l’équipe espagnole, sacrée lors du tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique, il n’aurait été que « l’un parmi tant d’autres », alors que d’autres acteurs auraient fait la différence.

Yamal n’est « jamais entré dans le flow avec lequel il avait brillé par le passé et qu’il a de nouveau cette saison actuelle ». Le joueur de 19 ans est « un joueur exceptionnel, mais malgré ces deux grands succès, ce n’était pas l’année de Lamine Yamal », selon Matthäus.

Le favori personnel de l’homme de 65 ans serait en revanche l’attaquant du Bayern Munich Harry Kane. « Il a remporté le Soulier d’or, marqué à la Coupe du monde et inscrit des buts importants en Ligue des champions. En plus, il a gagné deux titres avec le FC Bayern et a atteint les demi-finales en Ligue des champions et à la Coupe du monde. »

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Quelles chances Lamine Yamal s’accorde-t-il pour le Ballon d’Or ?

Yamal avait récemment fait parler de lui avec des déclarations selon lesquelles il se verrait personnellement comme le favori pour remporter le Ballon d’Or. « (Kylian) Mbappé et moi, nous sommes les deux meilleurs du monde, mais je pense que cette année, je l’aurais mérité. Pour moi, c’est clair, et tous ceux qui regardent les matches le savent. »

Sous le maillot du FC Barcelone, l’ailier a remporté le titre en Liga l’an dernier, avec au total 42 contributions décisives toutes compétitions confondues (24 buts, 18 passes décisives) en 45 apparitions. Son plus grand argument pour obtenir la récompense est sans aucun doute le titre mondial avec l’Espagne.

La cérémonie du Ballon d’Or aura lieu le 26 octobre à Londres. Depuis 2022, la récompense n’est plus attribuée au meilleur joueur d’une année civile, mais d’une saison. En 2025, Ousmane Dembélé a été récompensé : il a remporté le prix pour la première fois.