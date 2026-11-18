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Longtemps critiqué au Bayern Munich, Max Eberl voit désormais la tendance s'inverser.

Max Eberl pourrait être récompensé pour son travail au Bayern Munich. Le membre du directoire chargé des sports est nommé dans la catégorie « Best Sporting Director 2026 » des Globe Soccer Awards.

À 53 ans, il figure parmi les quatre finalistes. Aux côtés du dirigeant du club le plus titré d'Allemagne, Deco, du FC Barcelone, Luis Campos, chargé de la planification de l'effectif du PSG, et Andrea Berta, d'Arsenal, sont également nommés.

Eberl est sous contrat avec le Bayern en tant que membre du directoire chargé des sports depuis mars 2024. Quelques mois après sa signature, il a été le principal artisan de l'arrivée de l'entraîneur Vincent Kompany, avec succès. Sous sa direction, le club munichois a également recruté, entre autres, Michael Olise et Luis Diaz.

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Eberl a notamment reçu beaucoup d'éloges, après coup, pour avoir fait venir Kompany. L'ancien président du directoire Kar-Heinz Rummenigge a récemment expliqué que le recrutement du Belge avait alors suscité des réserves au sein de la direction du Bayern .

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« Je me souviens que Max Eberl a proposé le nom de Vincent Kompany lors d'une réunion interne. Je lui ai demandé : “Tu es sûr de toi ?” Il m'a répondu : “Pourquoi ?” J'ai répliqué : “Il vient d'être relégué de Premier League.” Nous n'avions encore jamais recruté un entraîneur qui venait d'être relégué, que ce soit en Bundesliga ou ailleurs. Nous avons longuement discuté pour savoir si nous aurions le courage de franchir ce pas », a déclaré Rummenigge dans un entretien accordé à bundesliga.com.

Finalement, le club a décidé de prendre ce risque et a recruté Kompany comme nouvel entraîneur. Le Belge a pris les rênes de l'équipe munichoise le 1er juillet 2024, après une saison sans titre, succédant à Thomas Tuchel, dont le club s'était auparavant séparé d'un commun accord. Avant son arrivée au Bayern, Kompany avait été relégué de Premier League avec Burnley.

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Le Bayern Munich prolonge le contrat de Max Eberl

Malgré la réussite de son choix de recruter Kompany, Eberl a aussi essuyé des critiques au Bayern Munich pendant un temps. Il lui était notamment reproché de prendre trop de décisions seul au sein du club, sans informer à temps le directoire ou le conseil de surveillance. Ainsi, avant la finale de la Coupe d'Allemagne contre le VfB Stuttgart en mai, Uli Hoeneß, figure tutélaire du club, avait émis des critiques à son égard et estimé que ses chances d'obtenir un nouveau contrat n'étaient que de « 60 contre 40 ».

Une déclaration que Hoeneß a ensuite nuancée en septembre, juste après la prolongation du contrat d'Eberl jusqu'en 2029 : « Je trouve que Max s'est davantage ouvert au sein du club ces six derniers mois. Nous tous, Karl-Heinz et moi, mais aussi Herbert Hainer bien sûr, avons été bien mieux informés par lui sur tous les sujets qu'auparavant. »

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Avant ces évolutions positives des derniers mois, Eberl « avait un peu tendance à faire cavalier seul » au Bayern Munich, selon Hoeneß. « Cela ne nous plaisait pas. Mais il a fondamentalement changé cela. À cet égard, il a fait un excellent travail. »