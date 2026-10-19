Le Barça affrontera le Paris Saint-Germain au Parc des Princes demain mardi, en Ligue des champions, en portant le maillot orange de la saison dernière.

Cette décision intervient après que l'Union européenne de football, l'UEFA, et l'organisme responsable de la diffusion télévisée ont demandé de ne pas utiliser l'un des maillots du club catalan de la saison en cours, afin d'éviter des problèmes liés à la clarté de l'image.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, le Barça, dirigé par son entraîneur Hansi Flick, a décidé de porter le troisième maillot de la saison dernière, après que l'UEFA et l'organisme responsable de la diffusion télévisée ont estimé que les trois maillots du club pour la saison en cours risquaient de provoquer une confusion visuelle lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain.

Les instances concernées ont écarté le maillot principal du Barça, qui associe le bleu et le rouge foncé, ainsi que les deux maillots alternatifs.

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Le deuxième maillot du Barça, qui associe le noir et le violet, ressemble aux couleurs du club français, tandis que les diffuseurs et l'UEFA ont estimé que le bleu du troisième maillot pouvait lui aussi causer certains problèmes de visibilité aux téléspectateurs sur les écrans de télévision.

Ce ne sera pas la première fois que le Barça portera le maillot orange de la saison dernière au cours de la saison en cours, puisque les joueurs de Hansi Flick l'avaient déjà arboré lors du match amical disputé par l'équipe face à Bâle, dans le cadre de sa préparation pour la nouvelle saison.

Cette apparition porte un souvenir positif pour le club catalan, le Barça s'étant imposé sur le score de 5-2 face à Bâle au stade Saint-Jacques.



