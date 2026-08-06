L’UEFA ignore la demande spéciale du nouveau gardien de l’Ajax, Ter Stegen

L’UEFA n’a pour l’instant pas donné suite à la demande particulière de Marc ter Stegen. Sur la feuille de match officielle du duel entre l’Ajax et Shelbourne, le gardien allemand est toujours désigné comme Marc-André ter Stegen.

La préférence de nom de l’entraîneur de l’Ajax Míchel Sánchez, lui aussi (plutôt que simplement Míchel), n’a pas encore été reprise par l’instance européenne.

L’Ajax a officialisé mardi l’arrivée de Ter Stegen et, fait notable, n’a pas appelé le gardien « Marc-André » dans sa communication. Le joueur de 34 ans, prêté par le FC Barcelone, est systématiquement appelé « Marc ter Stegen » par le club amstellodamois.

Ce choix a été fait à la demande expresse du gardien lui-même. « Il s’avère que c’est à la demande du gardien allemand, qui s’appelle désormais Marc ter Stegen à l’Ajax », avait écrit De Telegraaf plus tôt au sujet de ce changement étonnant.

Ter Stegen a également modifié son nom sur ses propres réseaux sociaux. Sur Instagram, le gardien expérimenté se présente désormais lui aussi comme Marc ter Stegen, une préférence que l’Ajax a donc immédiatement adoptée.

Au sein du club, il existe par ailleurs un accord clair concernant le nom du nouvel entraîneur. L’Espagnol est appelé Míchel Sánchez lors de sa première mention, puis simplement Míchel ensuite, mais l’UEFA s’en tient pour l’instant à son propre enregistrement.

Pour son premier match officiel comme joueur de l’Ajax, Ter Stegen devra se contenter d’une place sur le banc. Face à Shelbourne, Míchel a choisi Maarten Paes dans le but, tandis que Julian Brandt, Caio Henrique, Marcos Leonardo et Tolu Arokodare ne débuteront pas non plus.

Daley Blind est la seule recrue à débuter directement dans le onze de départ lors de cette rencontre du tour préliminaire de la Ligue Conférence. L’Ajax dispute jeudi soir le match aller à Amsterdam et se rendra la semaine prochaine en Irlande pour le retour contre Shelbourne.

Composition de l’Ajax : Paes ; Gaaei, Bouwman, Blind, Wijndal ; Klaassen, Gloukh, Regeer ; Berghuis, Dolberg, Godts.

Composition de Shelbourne : Beach ; Bone, Barrett, Ledwidge, Norris ; Moore, Henry-Francis, McInroy ; Mbeng, Caffrey, Kelly.







