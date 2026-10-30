Les rencontres de la dixième journée de la Serie A, diffusée sur stc tv, débutent demain samedi avec trois matchs au programme.

L'AS Roma se rend sur la pelouse de l'Udinese, tandis que Bologne accueille Monza, avant le derby de la colère entre le Milan AC et l'Inter.

Les Loups de la Roma comptent 21 points et occupent la troisième place au classement du Calcio, contre 5 points pour l'Udinese, dix-septième.

Le réseau de statistiques « Opta » a indiqué que l'Udinese a remporté deux victoires lors de ses 4 derniers matchs disputés à domicile face à la Roma en Serie A, soit le même nombre de victoires qu'il a obtenu lors de ses 12 précédentes rencontres sur son terrain face à cette même équipe, qui ont également connu deux nuls et 8 défaites.

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L'Udinese a terminé avec une cage inviolée lors du dernier duel qui a opposé les deux équipes sur son terrain, et il espère conserver sa cage inviolée lors de deux matchs consécutifs face à la Roma pour la première fois dans l'histoire de la compétition.

L'Udinese a remporté son dernier duel face à la Roma en Serie A, mais il n'a plus signé deux victoires consécutives contre le club de la capitale depuis la période entre 1997 et 1998, lorsqu'il avait enchaîné 4 victoires consécutives sous la houlette d'Alberto Zaccheroni.

L'Udinese n'a récolté que 5 points lors de ses neuf premiers matchs en Serie A cette saison, et il n'a connu plus mauvais départ que lors de la saison 1961-1962, lorsqu'il avait totalisé 3 points.

L'Udinese n'a inscrit qu'un seul but lors de ses cinq derniers matchs en Serie A, et il n'a pas réussi à marquer lors de ses trois dernières rencontres.

L'Udinese n'avait jamais disputé 4 matchs consécutifs en Serie A sans inscrire de but depuis avril 2025, la seule série de ce type dans son histoire durant l'ère des trois points attribués pour une victoire.

La Roma a inscrit 23 buts en Serie A durant la saison actuelle, et elle n'a jamais marqué davantage de buts au terme des 10 premières journées que lors de 4 saisons seulement de toute son histoire dans la compétition : elle avait inscrit 26 buts lors de la saison 1960-1961, 24 buts lors de la saison 2013-2014, 25 buts lors de la saison 2015-2016 et 26 buts lors de la saison 2016-2017.

Emanuele Lolli, joueur de la Roma, a inscrit son deuxième but en Serie A cette saison alors qu'il était âgé de 19 ans et 71 jours. S'il réussit à marquer face à l'Udinese à 19 ans et 75 jours, il deviendra l'un des plus jeunes joueurs de l'histoire de la Roma à atteindre la barre des 3 buts en Serie A.

Seuls 7 joueurs plus jeunes que lui ont réalisé cette performance sous le maillot du club de la capitale, le dernier en date étant Francesco Totti en 1995.

L'Udinese a perdu ses quatre derniers matchs à domicile en Serie A et n'a pas réussi à marquer lors des 3 derniers d'entre eux. L'équipe n'avait plus connu cinq défaites consécutives sur son terrain depuis la période allant de février à mai 2018, lorsqu'elle avait perdu 6 matchs de suite.

Elle n'avait par ailleurs jamais disputé 4 matchs consécutifs à domicile sans marquer au cours d'une même saison depuis la période entre octobre 1993 et janvier 1994, lorsqu'elle n'avait pas réussi à marquer lors de 5 matchs consécutifs.

La Roma a signé deux victoires et deux nuls lors de ses quatre premiers matchs à l'extérieur en Serie A cette saison. Le club de la capitale n'avait plus réussi à rester invaincu lors de ses 5 premiers matchs à l'extérieur en championnat depuis la saison 2019-2020, lorsqu'il avait obtenu 3 victoires et deux nuls.