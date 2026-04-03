L'équipe nationale d'Irlande espère convaincre l'attaquant de Chelsea Liam Delap de jouer pour elle. Jusqu'à présent, cet attaquant de 23 ans a disputé ses matchs internationaux juniors sous les couleurs de l'Angleterre.

Delap a joué à pratiquement tous les niveaux des équipes de jeunes anglaises, des moins de 15 ans aux moins de 21 ans. Lors de la dernière période de sélection, le jeune attaquant n'a toutefois pas été convoqué par le sélectionneur Thomas Tuchel.

Jeudi dernier, l'Irlande a manqué de peu la qualification pour la Coupe du monde après avoir perdu aux tirs au but contre la République tchèque, suite à un match nul 2-2. Le gardien du PSV, Matej Kovár, s'est alors illustré en arrêtant deux tirs au but.

L'Irlande tente désormais de convaincre le joueur de Chelsea de changer de sélection et de la choisir, tout comme l'avait fait auparavant son père, Rory Delap, qui a finalement disputé treize matches internationaux pour la « Green Army ». John O'Shea, ancien coéquipier de Rory et entraîneur adjoint de la République d'Irlande, aurait, selon le journal anglais The Sun, contacté Rory au sujet de son fils.

O'Shea a déclaré : « Comme on dit, c'est à Liam de décider. Attendons de voir. » Le sélectionneur de l'Irlande, Heimir Hallgrímsson, a également souligné que la décision appartenait entièrement à Liam Delap lui-même.

« Il n'a pas encore joué pour l'Angleterre et il ne semble pas qu'il participera à la Coupe du monde ; en fait, cela semble encore lointain, mais en fin de compte, la décision lui appartient », a expliqué le sélectionneur.

Delap a connu des débuts difficiles à Chelsea après son transfert de 35 millions d’euros en provenance d’Ipswich Town, qui a été relégué en Championship l’été dernier. L'ancien joueur de Manchester City s'est blessé au tendon d'Achille en début de saison et n'a marqué que deux buts en 32 matches. La saison précédente, à Ipswich, Delap avait inscrit 12 buts en 37 matches de Premier League.