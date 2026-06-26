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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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L’Iran est l’obstacle que l’Égypte doit franchir pour égaler la performance du Maroc en Coupe du monde

Égypte vs Iran
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Les Pharaons vont-ils réussir cet exploit pour la première fois de leur histoire ?

La sélection égyptienne vise un exploit arabe historique, jusqu’ici réalisé uniquement par le Maroc en Coupe du monde, lorsqu’elle défiera l’Iran dans un match décisif de la phase de groupes.

Les Pharaons défient l’Iran demain matin, samedi, lors de la dernière journée du groupe 7 de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Pharaons, emmenés par Hossam Hassan, visent une première historique : se qualifier pour les huitièmes de finale d’une Coupe du monde.

Les Pharaons abordent la rencontre en position de leaders du groupe, avec 4 points au compteur après un nul 1-1 face à la Belgique et une victoire 3-1 contre la Nouvelle-Zélande.

Une victoire face au représentant asiatique leur assurerait la première place avec 7 points.

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Un nul suffirait aussi aux Pharaons pour terminer en tête, à condition que la Belgique ne batte pas la Nouvelle-Zélande dans l’autre rencontre simultanée, ou qu’elle ne gagne que d’un but d’écart.

Les Pharaons présentent actuellement une différence de buts de +2, contre 0 pour la sélection européenne.

En cas de succès, les Pharaons deviendraient la deuxième sélection arabe de l’histoire à terminer en tête de sa poule, selon les données d’Opta.

La sélection marocaine est, à ce jour, la seule formation arabe à avoir réalisé cet exploit, en 1986 puis en 2022.

Les Marocains ont atteint à trois reprises les huitièmes de finale de la Coupe du monde, mais cette troisième qualification est intervenue lors de l’édition en cours, en terminant deuxième de leur poule.

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