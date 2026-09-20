L’international néerlandais convoqué déclare forfait auprès de Xavi

Justin Kluivert ne pourra pas rejoindre l’équipe des Pays-Bas lundi. Le milieu offensif sera absent dimanche avec Bournemouth contre Liverpool et, selon le manager Marco Rose, il sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines en raison d’une blessure, ce qui lui fera manquer la première trêve internationale sous les ordres du sélectionneur Xavi Hernández.

Kluivert a contracté cette blessure jeudi soir lors du match de Ligue Europa contre la Real Sociedad à Saint-Sébastien. Bournemouth s’est imposé 1-2 pour ses débuts européens et Kluivert a joué un rôle majeur en inscrivant le but de l’ouverture du score dès la 11e minute.

Le Néerlandais est resté longtemps sur le terrain malgré sa blessure et n’a été remplacé qu’à la 84e minute par David Brooks. Quelques jours plus tard, Rose a précisé que Bournemouth ne pourrait pas compter sur lui dans l’immédiat. « Justin s’est blessé à Saint-Sébastien. Nous devrons nous passer de lui pendant quelques semaines. Ce n’est rien de très grave, mais cela demande du temps. »

Cela signifie que Xavi doit déjà improviser autour de sa première sélection en tant que sélectionneur des Pays-Bas. Kluivert faisait partie du groupe des 26 joueurs attendus lundi après-midi 21 septembre à Zeist pour le début d’une trêve internationale chargée.

Les Pays-Bas disputeront quatre matches de Ligue des nations dans les semaines à venir. Les Oranje débuteront jeudi 24 septembre à la Johan Cruijff ArenA contre l’Allemagne, avant d’affronter la Serbie, la Grèce puis de nouveau la Serbie.

Il semble logique que Xavi appelle un remplaçant après le forfait de Kluivert. Le capitaine de Feyenoord Luciano Valente et le milieu du PSV Guus Til apparaissent comme deux des candidats les plus évidents, même si l’on ne sait pas encore si le sélectionneur ajoutera effectivement un joueur supplémentaire à sa liste.

Til faisait encore partie de la sélection néerlandaise sous Ronald Koeman lors de la Coupe du monde, mais il était, de manière assez surprenante, absent du premier groupe convoqué par Xavi. L’entraîneur du PSV Peter Bosz a indiqué vendredi être surpris que son milieu n’en ait pas été personnellement informé. « Il n’a même pas reçu un coup de fil. C’est assez particulier, car il était encore à la Coupe du monde. »

Valente, lui, a justement marqué des points sur le terrain dimanche alors que Xavi était en tribunes lors de la victoire 5-0 de Feyenoord contre le FC Utrecht. Le milieu a marqué sur penalty et a reconnu après la rencontre qu’il espérait une convocation : « Bien sûr que vous êtes déçu. Au fond, j’espérais un peu en faire partie, mais je dois parler avec mes pieds et c’est ce que j’ai fait aujourd’hui. »