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L’Inter envisagerait de recruter le défenseur central d’Arsenal Cristhian Mosquera pour renouveler ses options en défense. Mais arracher l’international colombien à Arsenal en janvier s’annonce difficile : sa valeur a grimpé après une brillante première saison.

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L’Inter relance la piste Mosquera

L’Inter aurait fait de Mosquera une cible pour rajeunir sa défense centrale. Selon Calciomercato, le club italien étudie la possibilité de recruter l’international colombien, déjà annoncé par le passé du côté de Giuseppe-Meazza.

Malgré l’intérêt qu’il lui porte, l’Inter aura du mal à obtenir la signature de Mosquera lors du mercato de janvier. La valeur marchande du champion d’Angleterre a grimpé en flèche depuis son arrivée en Angleterre. D’après la même source, Arsenal estime désormais le défenseur à environ 40 millions d’euros, un obstacle de taille pour un transfert en cours de saison.

Un temps de jeu réduit depuis l’arrivée de Konsa

Le regain d’intérêt de l’Inter intervient à un moment frustrant pour Mosquera. Depuis le recrutement estival par Arsenal de l’international anglais Ezri Konsa , le défenseur peine à obtenir un temps de jeu régulier cette saison.

Mosquera n’a disputé que cinq rencontres toutes compétitions confondues avec Arsenal depuis le début de la saison : deux en Premier League, une en Ligue des champions, une en Coupe de la Ligue anglaise et une lors du Community Shield. Signe de son recul dans la hiérarchie, le défenseur central n’a plus joué le moindre match de Premier League depuis août.

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Une ascension rapide depuis Valence

L’intérêt de l’Inter pour Mosquera ne date pas d’hier. Le club et son rival milanais, l’AC Milan, auraient tous deux voulu recruter le défenseur lorsqu’il jouait encore à Valence, avant qu’Arsenal ne remporte la bataille pour sa signature à l’été 2025.

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Arsenal aurait déboursé environ 15 millions d’euros pour le recruter. Cet investissement a rapidement porté ses fruits lors d’une saison 2025-2026 mémorable pour le club. Mosquera a joué un rôle important alors qu’Arsenal remportait la Premier League et atteignait la finale de la Ligue des champions, ce qui explique que sa valeur ait plus que doublé en un peu plus d’un an.

Un transfert à l’été 2027 plus réaliste

Pour l’heure, un transfert à Giuseppe-Meazza reste un projet à long terme pour la cellule de recrutement de l’Inter. Recruter un joueur estimé à 40 millions d’euros en milieu de saison est largement considéré comme un défi majeur.

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L’intérêt de l’Inter devrait toutefois se prolonger au-delà du prochain mercato hivernal. Si le temps de jeu de Mosquera reste limité derrière Konsa, un transfert à l’Inter pourrait devenir bien plus envisageable à l’ouverture du mercato estival en 2027.