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L'Inter a assuré l'avenir à long terme de Carlos Augusto en lui faisant signer une importante prolongation de contrat. Cet accord récompense la polyvalence tactique et la régularité du Brésilien depuis son arrivée à San Siro, sous les ordres de Cristian Chivu.

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L'Inter s'assure la présence d'Augusto à long terme

L'Inter a pris les devants pour conserver l'un de ses joueurs les plus fiables, confirmant qu'Augusto a signé une prolongation de contrat de trois ans. L'accord, conclu au siège du club le jeudi 26 novembre, prolonge son séjour à Milan jusqu'en juin 2031. Il ajoute ainsi trois saisons à son précédent contrat, qui devait expirer en 2028.

Le joueur de 27 ans a exprimé sa grande satisfaction après avoir conclu les négociations et engagé les meilleures années de sa carrière auprès du champion d'Italie en titre. « Je suis heureux, j'attendais cette prolongation depuis longtemps. Je rendrai la confiance qui m'est accordée de la meilleure manière possible », a déclaré le défenseur brésilien.

Une polyvalence tactique précieuse

Son représentant, Giuseppe Riso, était également présent pour la signature et a souligné l'importance accrue du joueur dans l'effectif de Chivu. « L'objectif était que son nouveau statut soit reconnu, un statut mérité grâce à ses grandes performances. Personne ne peut se passer de lui », a ajouté Riso, soulignant la rapide progression du piston dans la hiérarchie de l'Inter.

Depuis le début de la saison, Augusto s'est imposé comme un élément essentiel de l'Inter grâce à sa polyvalence. Il se montre aussi efficace en défense centrale côté gauche, où il supplée souvent Alessandro Bastoni, qu'au milieu de terrain à gauche, où il remplace Federico Dimarco.

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Ses performances en club lui ouvrent les portes de la sélection

Augusto s'est également illustré devant le but cette saison, avec deux réalisations en 10 matches de Serie A et deux autres en quatre rencontres de Ligue des champions, dont une lors de la défaite 2-1 de l'Inter face au Real Madrid à Madrid. Depuis son arrivée à l'Inter en 2024, le Brésilien a disputé 156 matches avec le club, inscrit 10 buts et délivré 15 passes décisives toutes compétitions confondues.

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La régularité de ses performances n'est pas passée inaperçue hors d'Italie et a attiré l'attention de la sélection brésilienne. Sa progression à San Siro lui a valu une convocation dans le groupe du Brésil dirigé par Carlo Ancelotti. Il a participé à la défaite 3-2 face au Japon lors de la dernière trêve internationale, confirmant son importance croissante en sélection.

Le palmarès d'Augusto à l'Inter

Depuis son arrivée à l'Inter, Augusto a remporté deux titres de Serie A, une Coupe d'Italie et une Supercoupe d'Italie. Il a également atteint la finale de la Ligue des champions, terminant à la deuxième place de la compétition.

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L'Inter occupe actuellement la troisième place du classement de Serie A avec 29 points, à trois longueurs du leader, la Lazio. L'équipe de Chivu tentera de réduire cet écart samedi, lors de la réception du Genoa à San Siro.