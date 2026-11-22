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Une nouvelle phase semble se dessiner dans la relation entre Marcus Thuram et l'Inter Milan. Depuis son arrivée, l'attaquant français s'est imposé comme l'un des éléments importants du projet offensif du club et a affiché un niveau remarquable aux côtés de l'Argentin Lautaro Martínez.

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Mais la poursuite de ce partenariat n'est plus acquise, alors que des complications commencent à apparaître autour de l'avenir du joueur au sein du club italien. Thuram a rejoint l'Inter à l'été 2023 en provenance du Borussia Mönchengladbach, libre de tout contrat, et a rapidement prouvé sa valeur dans l'effectif en formant avec Lautaro Martínez un duo offensif décisif, contribuant à renforcer la puissance de feu des Nerazzurri.

L'attaquant français a entamé sa quatrième saison sous le maillot de l'Inter, alors que la question de la prolongation de son contrat est désormais sur la table de la direction du club. Le contrat actuel liant les deux parties court jusqu'à l'été 2028, ce qui laisse aux dirigeants l'occasion de discuter de son avenir avant d'entrer dans la dernière période de son bail.

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Le quotidien italien « La Gazzetta dello Sport » révèle toutefois que les négociations entre les deux parties s'avèrent plus compliquées que prévu, en raison de divergences sur les conditions financières du nouveau contrat, ce qui rend incertaine la perspective d'un accord rapide.

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Thuram souhaite obtenir une augmentation de salaire dans le cadre de son prochain contrat, à la hauteur de son statut dans l'équipe. Mais la direction de l'Inter ne semble pas disposée à répondre à cette demande par une hausse fixe de sa rémunération et préfère proposer des primes et des bonus liés aux performances individuelles et aux succès collectifs.

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Les dirigeants intéristes prennent également en compte des considérations d'avenir dans ce dossier, d'autant que le joueur aura 31 ans en 2028, date d'expiration de son contrat actuel. Le club étudie donc la durée et le montant de tout nouvel accord, sans se fier uniquement à son niveau actuel.

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Dans le même temps, l'Inter dispose déjà dans son effectif d'une option sur laquelle il pourra compter à l'avenir au poste d'avant-centre : l'Italien Pio Esposito, que le club considère comme un successeur potentiel de Thuram. Une situation qui offre à la direction davantage de marge de manœuvre dans le dossier de la prolongation, sans nécessairement céder à toutes les exigences du joueur français.

Face à ces nouveaux éléments, les négociations semblent ouvertes à toutes les issues. Reste à savoir si les deux parties parviendront à prolonger une relation entamée à l'été 2023, ou si les désaccords financiers ouvriront la voie à une séparation.

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