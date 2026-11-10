L’Inter fixe Noël comme date limite pour prolonger le contrat de Hakan Calhanoglu : les exigences salariales bloquent les négociations

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Hakan Calhanoglu et l’Inter ont officiellement entamé des négociations pour un nouveau contrat, les deux parties souhaitant parvenir à un accord avant Noël. Toutefois, le milieu de terrain turc et le club de Serie A devront surmonter d’importants obstacles financiers avant de pouvoir finaliser l’accord.

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Ouverture des négociations contractuelles

L’Inter et Calhanoglu ont officiellement entamé des négociations autour d’un nouveau contrat au Giuseppe Meazza. Les deux parties souhaiteraient prolonger leur collaboration fructueuse et éviter toute incertitude à l’avenir.

Selon La Gazzetta dello Sport, un accord pourrait même être trouvé d’ici Noël. Les deux parties doivent toutefois d’abord s’entendre sur les conditions financières proposées au milieu de terrain. Le contrat actuel du joueur de 32 ans court jusqu’en juin 2027. Il perçoit actuellement environ 6,5 millions d’euros nets par saison au sein du géant italien.

Des frustrations nées pendant la tournée de présaison

Ces nouvelles discussions interviennent après une période quelque peu tendue entre le joueur et le club. Lors de la tournée de présaison de l’Inter en Australie, en août, Calhanoglu avait publiquement exprimé sa surprise face à l’absence d’avancée concernant une prolongation.

Le milieu de terrain avait affirmé rester profondément attaché à l’Inter, à la ville de Milan et aux supporters. Il avait néanmoins souligné que son avenir à long terme était entre les mains du club.

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Selon certaines informations, l’international turc commençait à craindre de ne plus occuper une place centrale dans le projet à long terme de l’Inter, malgré le soutien appuyé de Cristian Chivu et son rôle toujours essentiel sur le terrain.

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Des obstacles financiers à surmonter

Le principal obstacle dans les négociations actuelles est financier. Calhanoglu souhaite un nouveau contrat de deux ans assorti d’un salaire correspondant à celui d’un joueur de premier plan.

De son côté, l’Inter cherche activement à réduire la part fixe de sa masse salariale globale. La direction du club se montre particulièrement prudente à l’idée d’offrir un contrat long et lucratif à un joueur de plus de 30 ans.

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Par ailleurs, Calhanoglu a récemment connu des problèmes physiques. Ces légers contretemps liés à des blessures compliquent encore les considérations financières du club.

Un compromis crucial à trouver

Les discussions étant désormais officiellement ouvertes, le club et le joueur devront tous deux se montrer prêts à faire des compromis. Un terrain d’entente devra être trouvé pour que Calhanoglu signe avant les fêtes. Tant qu’un accord ne sera pas conclu, son avenir à long terme au Giuseppe Meazza restera toutefois incertain. Les deux parties continueront de chercher à obtenir des conditions favorables dans les semaines à venir.