L’Inter décroche tant bien que mal ses premiers points en Ligue des champions face au Shakhtar

L’Inter a décroché mercredi ses premiers points de la saison en Ligue des champions, non sans mal. Réduit à dix à domicile après l’expulsion d’Alessandro Bastoni, le club italien s’est tout de même imposé 1-0 grâce à un but de Carlos Augusto.

L’Inter a bien entamé la rencontre et aurait rapidement pu ouvrir le score après une grosse erreur du Shakhtar à la relance, mais le gardien Dmytro Riznyk a détourné de justesse la tentative de Marcus Thuram à côté du but.

Les Italiens ont conservé un léger ascendant pendant le reste de la première période, sans se créer beaucoup d’occasions franches. Hakan Calhanoglu a tiré juste au-dessus, tandis qu’Ange-Yoan Bonny a de nouveau mis les réflexes de Riznyk à l’épreuve. Côté Shakhtar, Valeriy Bondar et Oleg Ocheretko sont passés près de l’ouverture du score.

Après la pause, la prestation de l’Inter est restée particulièrement pauvre. Le Shakhtar tenait facilement bon et la frustration grandissait au sein de l’équipe de Cristian Chivu. À la 69e minute, Alessandro Bastoni a écopé d’un deuxième carton jaune et a dû quitter la pelouse.

Arda Turan et ses joueurs reprenaient confiance, désormais en supériorité numérique. Mais à un quart d’heure de la fin, les visiteurs ont subi un sérieux coup dur : Carlos Augusto a conclu une contre-attaque véritablement splendide pour donner l’avantage à l’Inter, 1-0.

Dès lors, l’Inter n’avait plus qu’un objectif : conserver ses trois points. Et il y est parvenu. Newerton et Mykola Matvienko se sont encore procuré de grosses occasions, mais l’Inter a tenu bon.

L’Inter tient donc ses premiers points et se rendra à De Kuip pour affronter Feyenoord lors de la prochaine journée.