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L’Inter a confirmé qu’Alessandro Bastoni souffre d’une élongation du quadriceps gauche, un coup dur pour sa défense. Selon la presse italienne, le défenseur de 27 ans sera absent au moins trois semaines. Sa participation au calendrier chargé de décembre et à une finale de coupe qui approche est sérieusement compromise.

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La blessure de Bastoni, un coup dur pour l’Inter

L’Inter a confirmé que Bastoni souffre d’une élongation du quadriceps gauche, un coup dur pour le club avant une série de matches chargée. L’international italien s’est blessé en première période du match de Ligue des champions contre Stuttgart, mercredi .

Le défenseur de 27 ans a dû quitter le terrain rapidement lors de cette rencontre européenne, suscitant aussitôt l’inquiétude au sein du club. L’Inter a publié un communiqué vendredi pour préciser la gravité de la blessure. Selon plusieurs médias italiens, dont Sky Sport Italia, Bastoni sera indisponible pendant au moins trois semaines.

Le club confirme les résultats des examens

Bastoni a passé des examens médicaux vendredi matin pour déterminer la gravité de la blessure contractée contre Stuttgart. L’Inter a ensuite publié un bref communiqué précisant le diagnostic.

« Alessandro Bastoni a passé ce matin des examens cliniques et diagnostiques à l’Institut Humanitas de Rozzano », a annoncé le club. « Les examens ont révélé une élongation du quadriceps gauche. »

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Si l’Inter n’a pas précisé de délai de rétablissement dans son communiqué officiel, cette absence annoncée de trois semaines prive le club de l’un de ses principaux défenseurs à un moment crucial de la saison.

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Un calendrier éprouvant attend l’Inter

L’absence de Bastoni intervient à un moment exigeant pour l’Inter, qui doit disputer sept matches au cours des trois prochaines semaines. Son indisponibilité concernera le championnat, la coupe et la Ligue des champions.

L’Inter recevra le Genoa deux fois de suite au stade Giuseppe-Meazza. Les deux équipes se retrouveront samedi en Serie A, puis mardi prochain en huitièmes de finale de la Coupe d’Italie.

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L’Inter devra également se passer du joueur de 27 ans pour un rendez-vous européen majeur. Le club se déplacera chez le Borussia Dortmund mercredi 9 décembre, lors de la sixième journée de la Ligue des champions.

Une course contre la montre pour la finale de la Supercoupe

Alors qu’une absence d’au moins trois semaines est attendue, Bastoni doit désormais tenter de revenir avant la fin de l’année. L’Inter disputera son dernier match de Serie A de l’année le 18 décembre, sur le terrain de Lecce, en difficulté.

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Plus important encore, cette blessure rend incertaine la participation de l’international italien à la finale de la Supercoupe d’Italie contre la Lazio, le 22 décembre. L’Inter suivra de près son rétablissement au cours des prochaines semaines, alors que le club devra composer sans lui avec un calendrier de décembre chargé.