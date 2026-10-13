L'intelligence artificielle prédit le résultat du match entre Barcelone et Galatasaray

Le géant mondial des statistiques Opta a dévoilé ses pronostics retentissants pour la deuxième journée de la Ligue des champions, plaçant Galatasaray dans une situation peu enviable face au Barça, tout en accordant une lueur d'espoir un peu plus grande à Fenerbahçe pour sa mission anglaise.

La deuxième journée de la compétition la plus importante et la plus prestigieuse pour les clubs du football européen démarre aujourd'hui : Galatasaray reçoit le géant espagnol du Barça dans un sommet bouillant sur la pelouse du Rams Park, bondé de supporters, tandis que Fenerbahçe se déplacera demain chez Aston Villa, en Angleterre, pour un test tout aussi difficile.

Quelques heures avant le coup d'envoi, le réseau spécialisé « Opta » a dévoilé les résultats de ses pronostics concernant la rencontre entre Galatasaray et le Barça, obtenus après des milliers de simulations réalisées grâce à l'intelligence artificielle et fondés sur une analyse précise de milliers de données relatives aux performances des deux équipes.

Les chiffres confirment la supériorité écrasante du club catalan : la probabilité d'une victoire du Barça à l'extérieur face à Galatasaray atteint 68,9 %, alors que les supporters de Galatasaray ne se voient accorder qu'un faible pourcentage de 13,4 % pour un succès à domicile, la probabilité d'un match nul s'élevant à 17,7 %.

Dans la seconde rencontre qui intéresse le public turc, les chances de Fenerbahçe apparaissent relativement meilleures malgré la difficulté de la tâche, puisque le club affrontera Aston Villa sur sa pelouse, en Angleterre.

Selon la simulation, la probabilité d'une victoire de Fenerbahçe est de 22,1 %, contre 55,1 % pour Aston Villa, tandis que celle d'un match nul atteint 22,8 %.

Ces chiffres reflètent l'écart important que les modèles d'intelligence artificielle perçoivent entre le football turc et les grands d'Europe, mais ils placent dans le même temps toute la pression sur le Barça et Aston Villa, et donnent aux deux clubs turcs la motivation nécessaire pour se révolter et créer la surprise devant leurs supporters.



