L'intelligence artificielle fait irruption dans le dossier de la polémique arbitrale en Liga

Le Comité technique des arbitres en Espagne poursuit sa marche vers davantage de transparence dans le traitement des décisions arbitrales sujettes à polémique, après avoir décidé de reconduire le programme « Tiempo de Revisión » pour une deuxième saison consécutive, tout en y introduisant un changement de fond : le recours à l'intelligence artificielle pour sélectionner les cas qui feront l'objet d'une analyse.

Ce programme hebdomadaire vise à passer en revue les principales actions arbitrales des matchs de première et de deuxième division ainsi que du championnat féminin. Les responsables du Comité technique y expliquent la décision prise et reconnaissent publiquement si l'arbitre a eu raison ou tort, en s'appuyant sur les articles des Lois du jeu et leur interprétation.

L'intelligence artificielle choisit les cas

La principale nouveauté de la nouvelle saison réside dans l'abandon du comité qui réunissait un certain nombre d'anciens joueurs et entraîneurs, chargé de sélectionner les cas méritant d'être analysés, parmi lesquels Fernando Morientes et Sandoval.

À la place, c'est l'intelligence artificielle qui se chargera de déterminer les principaux cas arbitraux de chaque journée, comme l'a souligné le journal espagnol « AS ».

Le Comité technique des arbitres a précisé que la Ligue espagnole choisira les actions au moyen d'un système reposant sur l'intelligence artificielle, dans le but d'identifier les cas les plus importants de chaque journée, avant que le CTA n'en réalise l'analyse technique.

Le Comité estime que ce nouveau système apportera au programme davantage d'objectivité, une meilleure traçabilité du processus de sélection et plus de transparence.

Néanmoins, le CTA conservera le droit d'ajouter un autre cas présentant une valeur pédagogique ou didactique exceptionnelle s'il juge qu'il mérite d'être clarifié, sans pour autant écarter aucun des cas retenus par le système d'intelligence artificielle.

Reconnaître publiquement les erreurs

Le programme « Tiempo de Revisión » continuera de paraître chaque semaine pour analyser les principales décisions polémiques de chaque journée, tout en laissant au Comité technique la possibilité de reconnaître les erreurs arbitrales lorsqu'elles se produisent, mais aussi d'expliquer les cas dans lesquels la bonne décision a été prise.

Le programme est perçu comme un projet pédagogique visant à rapprocher les décisions arbitrales du public, des clubs, des joueurs et des entraîneurs, plutôt que de se contenter d'annoncer la décision sans en expliquer les raisons.

La diffusion du premier épisode devrait être retardée de deux semaines, en raison de la tenue des matchs de la journée inaugurale du championnat sur sept jours différents.

Une expérience plus moderne et plus claire

Le Comité technique des arbitres a également dévoilé une refonte de la présentation du programme, qui reposera davantage sur les graphiques explicatifs et les ressources audiovisuelles.

Le Comité a indiqué que la nouvelle version sera « plus claire, plus dynamique et plus attrayante », avec le recours à de nouveaux outils visuels permettant de présenter les explications techniques de manière directe et rapide, et de faciliter la compréhension des décisions arbitrales pour les téléspectateurs.

Le CTA a assuré que l'essence de l'initiative demeure inchangée : rapprocher l'arbitrage des clubs, des joueurs, des entraîneurs et du public, et contribuer à renforcer la compréhension des Lois du jeu et du processus de prise de décision arbitrale, sous les bannières de la transparence, de la pédagogie et de l'innovation.

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Les arbitres lancent le « guide de la polémique »

La démarche du Comité technique des arbitres en faveur de la transparence ne s'arrête pas au programme « Tiempo de Revisión » : il a également lancé un guide complet des décisions arbitrales sujettes à polémique, que les clubs, les joueurs, les médias et le public pourront consulter tout au long de la saison.

Ce guide, baptisé « Card », comprend un large éventail de cas arbitraux expliqués en détail, avec la possibilité de visionner pour certains d'entre eux des vidéos explicatives, afin de servir de référence numérique pour comprendre comment les Lois sont appliquées dans les différentes situations.

Le journal « AS » avait précédemment révélé que le Comité s'apprêtait à lancer ce guide, désormais disponible sous forme numérique.

Le président de la Fédération espagnole : nous voulons renforcer la confiance

Rafael Louzán, président de la Fédération espagnole de football, a affirmé que rapprocher les critères arbitraux des joueurs, des entraîneurs, des clubs, des médias et du public permettra de renforcer la compréhension des décisions et d'élever les niveaux de confiance et de respect à l'égard du travail arbitral.

De son côté, Fran Soto, président du Comité technique des arbitres, a insisté sur le fait que cette initiative s'inscrit dans la volonté du Comité d'offrir un plus grand niveau de transparence concernant le travail des arbitres et les critères techniques sur lesquels reposent leurs décisions.

Soto a estimé que la publication de ce guide constitue une démarche inhabituelle à l'échelle internationale, soulignant que l'objectif est de partager le savoir, d'expliquer les fondements sur lesquels reposent les décisions arbitrales et de rapprocher l'arbitrage de tous les acteurs du jeu.