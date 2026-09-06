L'inquiétude gagne les supporters du Raja et du Wydad : que se passe-t-il ?

L'inquiétude commence à gagner les supporters du Raja et du Wydad, après que les deux équipes se sont montrées incapables d'offrir le visage qu'attendaient leurs partisans lors de leurs derniers matchs amicaux, avec des résultats et des prestations qui ouvrent la porte à de nombreux points d'interrogation quant à l'état de préparation des deux géants du football marocain pour aborder la nouvelle saison.

Les résultats n'ont pas été la seule source d'inquiétude pour les supporters des deux formations. Le niveau affiché par chacune d'elles lors de ces tests de préparation a accentué les interrogations, surtout à l'approche du coup d'envoi des compétitions officielles et alors que les ambitions des partisans des deux clubs sont plus élevées que jamais.

Le Raja a subi ce dimanche une défaite face au Widad Témara sur le score d'un but à zéro, lors d'un match amical au cours duquel l'équipe n'a pas réussi à décrocher le résultat que ses supporters espéraient.

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Cette défaite vient ajouter davantage de points d'interrogation sur l'état de préparation du Raja, alors que les supporters se prenaient à rêver d'un groupe plus homogène et plus équilibré, capable d'entamer la nouvelle saison sous un visage différent et avec des ambitions à la hauteur du statut du club et des attentes de ses partisans.

La défaite en elle-même ne semble pas être ce qui inquiète dans l'entourage de l'équipe, d'autant que les matchs amicaux restent une occasion pour les entraîneurs de tester les joueurs, d'essayer plusieurs options tactiques et de jauger l'état de préparation des éléments avant le début des compétitions officielles. Mais l'image globale offerte par l'équipe impose un surcroît de travail au cours de la période à venir.

De son côté, le Wydad n'était pas en meilleure posture, après avoir été battu hier samedi face au Hassania Agadir sur le score d'un but à zéro, lors d'un match amical disputé dans la ville d'Agadir. Le club rouge continue lui aussi de livrer des signaux qui n'ont pas totalement convaincu ses supporters.

Des craintes communes d'une répétition du scénario

Cette défaite vient ouvrir la porte à de nouvelles interrogations sur le niveau atteint par le Wydad après une série de tests de préparation, et sur la capacité du groupe actuel à atteindre le degré de préparation requis avant de plonger dans la nouvelle saison.

Même si le caractère amical de ces rencontres rend les résultats moins importants que l'expérimentation et le test des options, les supporters du Wydad, à l'instar de ceux du Raja, scrutent les moindres détails dans le jeu de l'équipe, en quête de signaux susceptibles de leur donner confiance avant le début des matchs officiels.

Selon le site marocain « Botola », ces tests révèlent en revanche que le Raja et le Wydad ont besoin de continuer à travailler sur leur effectif, d'autant que certains postes semblent nécessiter d'être renforcés par des éléments capables d'apporter un plus et d'élever le niveau de concurrence au sein du groupe.

Les supporters des deux équipes semblent partager la même hantise : que les observations révélées par les matchs de préparation ne se transforment en véritables problèmes dès le début de la saison, surtout que la marge d'erreur sera étroite une fois les compétitions officielles lancées, et que les deux équipes n'auront pas le luxe de disposer d'assez de temps pour combler leurs lacunes.

Le marché des transferts sous les projecteurs

À l'approche de la fin de la période des transferts, les regards se tournent vers les bureaux du Raja et du Wydad, dans l'attente de savoir si les dirigeants répondront aux signaux révélés par les matchs amicaux en renforçant les rangs des deux équipes par de nouvelles recrues, ou si c'est l'effectif actuel qui sera retenu pour disputer une nouvelle saison porteuse de grandes ambitions.

Les deux équipes ont besoin d'exploiter au mieux la période de préparation qu'il leur reste, que ce soit en corrigeant les dysfonctionnements apparus lors des matchs amicaux, en accordant davantage de temps aux nouveaux joueurs pour s'intégrer au groupe, ou en agissant sur le marché des transferts pour combler les postes qui nécessitent un renfort.

Cela dit, les matchs amicaux restent insuffisants pour porter un jugement définitif sur le niveau du Raja et du Wydad ou pour déterminer leur capacité à rivaliser durant la nouvelle saison, car la nature des matchs de préparation diffère de celle des confrontations officielles, et les entraîneurs les mettent généralement à profit pour tester le plus grand nombre possible de joueurs et de schémas.

Mais ce que les deux équipes ont montré jusqu'à présent mérite d'être pris au sérieux, d'autant que les supporters des deux clubs n'attendent pas une simple participation, mais aspirent à voir deux équipes capables de tenir tête aux concurrents, de lutter avec force pour les titres et de renouer avec les podiums.

Entre le désir des supporters de voir deux équipes plus prêtes et le besoin des entraîneurs de disposer de plus de temps pour mettre de l'ordre dans leurs plans, le Raja et le Wydad seront engagés dans une course contre la montre pour corriger ce qui peut l'être avant le début des matchs officiels. Il n'y aura alors plus guère de place pour les excuses ni de marge suffisante pour rattraper les erreurs.