L’icône des Corinthians s’indigne de l’impasse autour de Depay : « C’est tout simplement de la folie ! »

Corinthians veut prolonger Memphis Depay, mais ne parvient pour l’instant pas à trouver un accord avec l’attaquant. L’impasse dans les négociations suscite l’agacement d’une icône du club brésilien.

Memphis doit encore percevoir 7,2 millions d’euros de la part de Corinthians, qui ne peut pas verser l’intégralité de cette somme en une seule fois en raison de difficultés financières. Le club brésilien travaille toutefois en coulisses à une solution.

La proposition de verser chaque mois une partie de ce montant, dans le cadre d’un contrat de deux ans, a été rejetée par l’entourage de Memphis. On ne sait pas encore si Corinthians travaille sur une nouvelle proposition.

L’ancien joueur Neto, qui compte plus de 200 matches avec Corinthians, ne comprend rien à cette situation. « Savez-vous combien Memphis va gagner ? 50 millions de reais (un peu plus de huit millions d’euros, ndlr). Vous lui devez encore 50 millions de reais. Cela fait un total de 100 millions de reais. »

« Si Corinthians veut redevenir Corinthians, cela doit s’arrêter. C’est tout simplement de la folie », fulmine Neto dans un entretien accordé à Rádio Craque Neto.

Memphis a déjà été associé à un retour en Europe. En plus de cela, Flamengo, qui a déjà formulé une offre, et le club turc de Corum FK s’intéressent à lui.

L’international néerlandais veut rester à Corinthians, mais les discussions n’ont pas encore abouti à un nouvel accord. Son contrat actuel court jusqu’au 31 décembre de cette année.