Le gardien allemand chevronné Manuel Neuer continue d'écrire de nouveaux chapitres de sa carrière exceptionnelle, après avoir établi un nouveau record sous le maillot du Bayern Munich, prouvant que l'âge ne l'empêche pas de continuer à briller et à pulvériser les records sur les pelouses allemandes.

La composition de départ du Bayern Munich, lors du match contre Mayence ce samedi au stade de l'Opel Arena, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Allemagne, a vu la présence du gardien Manuel Neuer, entré dans l'histoire par la grande porte.

Selon le réseau de statistiques « Opta », Neuer, à 40 ans et 225 jours, est devenu le joueur le plus âgé de l'histoire du Bayern Munich à disputer une rencontre de Bundesliga.

L'exploit du gardien allemand ne s'arrête pas là, puisqu'il est également devenu le troisième plus vieux gardien de but à avoir disputé un match dans l'histoire de la compétition, derrière Uli Stein, qui détient le record à 42 ans et 170 jours, et Toni Schumacher, qui a joué à 42 ans et 73 jours.

Le Bayern Munich aborde cette rencontre avec un moral élevé, après avoir décroché une précieuse victoire face à l'Atlético Madrid sur le score de deux buts à zéro, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe.

Le club bavarois avait fait match nul face au Borussia Dortmund sur le score de 2-2 lors de la dernière journée de Bundesliga, portant ainsi son total à 18 points en tête du classement, à égalité avec Dortmund, mais devant lui à la différence de buts.

Le Bayern Munich ambitionne de poursuivre ses excellents résultats à l'extérieur, après avoir atteint 30 matchs consécutifs sans défaite hors de ses bases en championnat d'Allemagne, totalisant 22 victoires pour 8 nuls.