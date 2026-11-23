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Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé qu'il rendrait demain mardi sa décision définitive concernant la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 entre le Maroc et le Sénégal.

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Le TAS a précisé ce lundi, dans un communiqué publié sur son site officiel : « Les parties au litige ont été informées que le Tribunal arbitral du sport rendra sa décision demain mardi, dans l'après-midi. »

L'instance a souligné qu'elle avait suspendu toute communication avec les médias au sujet de cette décision jusqu'à son annonce officielle.

Le Sénégal avait remporté la Coupe d'Afrique des nations 2025 en s'imposant face au Maroc sur le score de 1-0, après prolongation.

Plusieurs incidents regrettables ont émaillé la finale, notamment le retrait des joueurs sénégalais après l'attribution d'un penalty au Maroc avant la fin de la seconde période.

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Après une longue interruption, les joueurs du Sénégal sont revenus sur la pelouse, et le gardien Édouard Mendy a repoussé le penalty tiré par Brahim Díaz.

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Le temps réglementaire s'est achevé sur un score nul et vierge, envoyant la rencontre en prolongation, au cours de laquelle Pape Gueye a inscrit le but de la victoire sénégalaise.

Malgré ce sacre, la Confédération africaine de football a pris une décision retentissante en retirant le titre continental au Sénégal pour l'attribuer au Maroc, à la suite de ces regrettables incidents liés au retrait des joueurs.

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Après cette décision de la CAF, la Fédération sénégalaise de football a saisi le Tribunal arbitral du sport pour contester le retrait de son titre de la CAN et son attribution au Maroc.