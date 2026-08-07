Excelsior a lancé la nouvelle saison d’Eredivisie VriendenLoterij avec une large victoire contre le promu, le SC Cambuur. Les Rotterdamois se sont imposés 0-4 vendredi soir à Leeuwarden, où Irakli Yegoian a inscrit le premier but de la saison 2026/27 d’Eredivisie et Noah Naujoks a marqué à deux reprises.

Cambuur a abordé son premier match au plus haut niveau depuis trois ans avec très peu d’expérience en Eredivisie. Parmi les onze titulaires, seuls Jamal Amofa, avec 61 matches d’Eredivisie, et Rafik El Arguioui, avec une seule apparition, avaient déjà joué au plus haut niveau. Du côté d’Excelsior, Aymen Sliti, prêté par Feyenoord, a débuté sur le banc.

Après dix-sept minutes, Excelsior a frappé. Après une perte de balle évitable de Rik Mulders, Gyan de Regt a lancé Yegoian, avant que le Géorgien ne glisse le ballon dans le petit filet le long du gardien Thijs Jansen : 0-1. De Regt s’est ensuite lui-même procuré une énorme occasion, mais il a tiré au-dessus.

À la 31e minute, Excelsior a doublé la mise. Skye Vink a perdu le ballon, puis Yegoian a servi Noah Naujoks depuis la droite et le milieu de terrain a poussé le ballon au fond pour le 0-2. Juste avant la pause, un centre de Simon Janssen en direction de David Garden a terminé derrière Jansen via El Arguioui, même si le 0-3 a été attribué à Garden.

L’entraîneur Johan Plat a réagi à la pause avec les entrées de Bouhoudane et Costarelli, et Cambuur est revenu des vestiaires avec des intentions plus offensives. El Arguioui a éliminé le gardien Stijn van Gassel, mais n’a trouvé aucun coéquipier devant le but vide et a ensuite lui-même tiré à côté.

Excelsior est resté dangereux en transition. Après 59 minutes, Naujoks a été proche de son deuxième but avec une frappe puissante en direction de la lucarne droite, mais Jansen a évité le pire avec une belle parade.

Ce n’était que partie remise, puisque le quatrième but est finalement tombé à la 68e minute. Jansen est arrivé trop tard sur un corner et Naujoks a marqué de la tête son deuxième but de la soirée, fixant ainsi le score final à 0-4.

Dans le temps additionnel, Ilano Silva Timas a même cru porter le score à 0-5, mais le remplaçant d’Excelsior l’a fait en position de hors-jeu, comme l’a constaté la VAR Clay Ruperti.







