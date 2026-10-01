Nicolò Tresoldi est en pleine lumière. L’attaquant du Club Bruges était déjà en grande forme et a en plus inscrit un triplé mercredi avec les Espoirs allemands contre les Espoirs maltais (1-4). Tresoldi peut toutefois encore choisir l’Italie et n’a pas encore pris sa décision définitive.

Tresoldi est né il y a 22 ans en Sardaigne, où il a également grandi. Lorsqu’il avait treize ans, il a déménagé en Allemagne avec sa famille. Il y a intégré le centre de formation de Hanovre 96, où il a percé et qui l’a vendu au Club à l’été 2025 pour 7,5 millions d’euros.

Jusqu’à présent, Tresoldi a disputé 67 matches pour les Blauw-Zwart et a trouvé le chemin des filets à 28 reprises. La saison dernière, il a ainsi marqué en Ligue des champions contre notamment le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid.

Tresoldi, sous contrat à Bruges jusqu’à la mi-2029, a débuté avec l’Allemagne Espoirs en août 2023 et s’y montre particulièrement prolifique avec 16 buts en 26 matches. Le droitier avait auparavant déclaré qu’il souhaitait d’abord disputer l’Euro Espoirs avec l’Allemagne avant de faire un choix définitif en sélection.

Avec son triplé mercredi contre les Espoirs maltais, Tresoldi n’est plus qu’à deux buts de devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’Allemagne Espoirs. Ce record, qu’il espère battre « dès mardi », appartient encore pour l’instant à Pierre Littbarski, qui en avait inscrit 18 à l’époque.

Mardi, les Espoirs allemands affronteront les Espoirs géorgiens à Bielefeld. Une victoire suffit de toute façon à l’Allemagne, qui compte, tout comme la Grèce, 24 points après 9 matches. L’Allemagne ne possède qu’un meilleur résultat dans les confrontations directes, ce qui fait que le groupe devrait selon toute vraisemblance se décider en faveur des Allemands.

« J’ai commencé cette aventure avec les Espoirs allemands et je veux la terminer », a-t-il déclaré mercredi après le match en faisant référence à l’Euro Espoirs de l’année prochaine. « Je porte le maillot allemand avec fierté. Ce n’est pas une décision facile. Je pense que tout le monde sait que les deux pays comptent beaucoup pour moi. »

Tresoldi avait déjà été en contact avec le sélectionneur allemand Jürgen Klopp, qui a récemment été interrogé sur le choix auquel l’attaquant convoité est confronté. « Tant de facteurs différents entrent en ligne de compte dans un choix. Si tu as la possibilité de prendre plus de temps, je trouve logique qu’il le fasse », a déclaré Klopp.



