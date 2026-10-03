Rodri a inscrit un but sous le maillot de la sélection espagnole plus de deux ans après sa dernière réalisation internationale, en trompant la défense de la République tchèque lors du match opposant les deux équipes. Il ajoute ainsi un nouveau but à son parcours avec « la Roja » et confirme son retour au premier plan après une longue période d'absence et de blessure.

Le but de Rodri est intervenu à la 35e minute, lorsqu'il a repris un ballon dans la surface de réparation, profitant de la confusion de la défense tchèque, pour l'envoyer au fond des filets et offrir à l'Espagne un but important venu renforcer l'avance de la Roja (2-0).

Le dernier but de Rodri avec la sélection remontait à mars 2024, lorsqu'il avait inscrit deux buts sur penalty face au Brésil, lors du match amical qui s'était soldé par un nul 3-3.

Cette rencontre s'était déroulée dans des circonstances émotionnelles pour le joueur, qui l'avait disputée quelques heures après le décès de son grand-père, et au cours de laquelle il avait également porté le brassard de capitaine de l'Espagne.

Rodri compte 5 buts avec la sélection espagnole, le premier remontant à novembre 2020, lors de la large victoire contre l'Allemagne 6-0, à une époque où Luis Enrique était à la tête de la sélection, avant d'inscrire ses quatre buts suivants sous la direction de Luis de la Fuente.

Rodri a également marqué un but important lors de l'Euro 2024 face à la Géorgie, en huitièmes de finale, lorsqu'il avait égalisé pour l'Espagne, avant que la sélection ne s'impose sur le score de 4-1 et poursuive son chemin vers le sacre.

Rodri a fait son retour en sélection après une longue absence due à une blessure, avant de retrouver progressivement sa place et son rôle de leader au sein de l'équipe. Son but face à la République tchèque constitue ainsi une nouvelle étape dans son retour et offre à de la Fuente un surplus de confiance avant la prochaine confrontation à Split.