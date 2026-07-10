L'équipe d'Espagne a renforcé sa polyvalence offensive lors de la Coupe du monde 2026, après que Fabián Ruiz a inscrit le but de « La Roja » face à la Belgique, à la 30e minute de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce vendredi en quarts de finale.

Grâce à cette réalisation, six joueurs différents ont désormais trouvé le chemin des filets pour la Roja dans cette édition : Mikel Oyarzabal, Pedro Porro, Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Merino et, enfin, Fabián Ruiz.

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Avec ce total, la Roja rejoint l’Argentine, la Croatie, l’Égypte, le Maroc, le Japon et les États-Unis, qui alignent eux aussi six buteurs différents dans cette Coupe du monde, d’après les données de « Squawka ».

Seules la Belgique et l’Allemagne font mieux, avec sept buteurs différents chacune dans cette Coupe du monde 2026, témoignant de la profondeur de leurs options offensives.



