Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

L’Espagne, grâce à une abondance de solutions offensives, égalise le record détenu par l’Égypte et le Maroc

Espagne vs Belgique
Espagne
Belgique
Coupe du monde
F. Ruiz
France vs Maroc
France
Maroc
Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Espagne
Belgique
É.-U.
France
Maroc
Argentine
Égypte

L'équipe nationale espagnole se distingue par la diversité de ses solutions

L'équipe d'Espagne a renforcé sa polyvalence offensive lors de la Coupe du monde 2026, après que Fabián Ruiz a inscrit le but de « La Roja » face à la Belgique, à la 30e minute de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce vendredi en quarts de finale.

Grâce à cette réalisation, six joueurs différents ont désormais trouvé le chemin des filets pour la Roja dans cette édition : Mikel Oyarzabal, Pedro Porro, Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Merino et, enfin, Fabián Ruiz.

Lire aussi

Hakimi égale le record du Sénégal en Coupe du monde

Vidéo… Mbappé : « Hakimi n’est pas mon ami sur le terrain… » et « Voici la nature de ma blessure »

Avec ce total, la Roja rejoint l’Argentine, la Croatie, l’Égypte, le Maroc, le Japon et les États-Unis, qui alignent eux aussi six buteurs différents dans cette Coupe du monde, d’après les données de « Squawka ».

Seules la Belgique et l’Allemagne font mieux, avec sept buteurs différents chacune dans cette Coupe du monde 2026, témoignant de la profondeur de leurs options offensives.


Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google