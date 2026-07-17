L'Espagne fixe le prix de l'or… Des primes colossales attendent les champions du monde

La direction de la Fédération espagnole de football a arrêté le montant des primes financières versées aux joueurs de l’équipe nationale, qu’ils décrochent la médaille d’or et le titre ou qu’ils se contentent de la deuxième place, avant la finale très attendue contre l’Argentine dimanche prochain.

Le parcours des Espagnols avait pourtant commencé par un faux pas inattendu, un match nul et vierge (0-0) face au Cap-Vert, avant que la Roja ne retrouve rapidement ses marques grâce à une large victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite, puis à un succès 1-0 face à l’Uruguay, lui permettant de terminer en tête de son groupe et de se qualifier pour les phases à élimination directe.

En phase à élimination directe, la Roja a confirmé son statut en écartant l’Autriche 3-0 au premier tour, puis a éliminé son voisin portugais 1-0 en huitièmes, avant de renverser la Belgique 2-1 en quarts, et enfin de disposer de la France 2-0 en demi-finale, pour se qualifier pour une finale explosive face aux coéquipiers de Lionel Messi.

La Roja vise un deuxième sacre mondial après son unique finale remportée en 2010 en Afrique du Sud aux dépens des Pays-Bas (1-0 a.p., but d’Andrés Iniesta).

Selon le journaliste Miguel Ángel Díaz, qui s’exprimait sur la chaîne espagnole Cadena Cope et dont les propos ont été relayés par ESPN, chaque joueur percevra une prime pouvant atteindre 750 000 euros en cas de sacre mondial. En revanche, en cas de défaite en finale et d’accession à la deuxième place, la prime s’élèverait à 440 000 euros par joueur.