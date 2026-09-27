Le brio de la sélection espagnole sous la conduite de Luis de la Fuente ne se limite plus aux titres et aux résultats, après que « la Roja » a inscrit une nouvelle page d'histoire en devenant l'auteur de la plus longue série de matchs consécutifs sans défaite au niveau des sélections, dépassant des records que détenaient de grandes équipes comme l'Italie et l'Argentine.

Selon la radio espagnole « Cadena SER », la victoire de l'Espagne face à l'Angleterre 3-2 à Wembley a prolongé la série de « la Roja » à 39 matchs consécutifs sans défaite, dépassant le précédent record de l'Italie qui était de 37 matchs.

La dernière défaite de la sélection espagnole remonte à un revers 1-0 face à la Colombie lors d'un match amical au stade olympique de Londres, avant d'entamer par la suite une série exceptionnelle au cours de laquelle elle a signé 30 victoires pour 9 nuls.

L'Espagne a ainsi dépassé le record de l'Italie, qui avait atteint 37 matchs consécutifs sans défaite entre 2018 et 2021, tandis que l'Argentine détenait la troisième plus longue série de l'histoire des grandes sélections avec 36 matchs, réalisée entre 2019 et 2022 avant sa défaite face à l'Arabie saoudite en entame de son parcours à la Coupe du monde 2022.

Le record de la sélection espagnole n'a pas été le seul accomplissement notable après la victoire sur l'Angleterre, puisque Fabián Ruiz continue d'écrire sa propre histoire avec « la Roja », sa série de matchs sans défaite avec la sélection ayant atteint 51 rencontres depuis ses débuts internationaux en 2019.

Ce chiffre s'explique par le fait que le joueur du Paris Saint-Germain n'a pas participé à la dernière défaite face à la Colombie, restant ainsi présent dans tous les matchs disputés par la sélection espagnole depuis cette rencontre sans jamais connaître la défaite.

Au cours de cette série, Ruiz a été sacré avec l'Espagne en Ligue des nations de l'UEFA en 2023, puis au Championnat d'Europe l'année suivante, avant d'ajouter le récent titre de Coupe du monde à son palmarès, en plus de son sacre en Ligue des champions de l'UEFA avec son club.

Son niveau remarquable au cours de la dernière période a également contribué à son entrée dans la liste des candidats au Ballon d'Or, vivant ainsi une année exceptionnelle sur les plans individuel et collectif.

Ruiz a encore besoin de 6 matchs supplémentaires pour égaler le record établi au nom de Carlos Manchena, qui a disputé 57 matchs consécutifs avec la sélection espagnole sans défaite entre 2002 et 2012, durant une période marquée par le sacre de l'Espagne à la Coupe du monde 2010.