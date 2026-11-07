L'Uruguayen Federico Valverde, joueur du Real Madrid, a poursuivi sa belle série de frappes de l'extérieur de la surface de réparation en ouvrant le score pour son équipe lors de la victoire face à Valence sur le score de trois buts à zéro, samedi soir au stade de Mestalla, dans le cadre de la 12e journée du championnat d'Espagne.

Le but de Valverde est intervenu à la 28e minute sur une frappe puissante. Selon le compte espagnol « MisterChip », spécialisé dans les statistiques, le milieu de terrain a inscrit 16 buts de l'extérieur de la surface, sur un total de 26 buts marqués en championnat d'Espagne, soit un pourcentage de 62 %, ce qui le place au cinquième rang des joueurs ayant le meilleur pourcentage de buts marqués de l'extérieur de la surface au XXIe siècle, parmi les joueurs ayant inscrit au moins 20 buts.

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Devant Valverde dans ce classement figure Assunção, qui a marqué 19 buts de l'extérieur de la surface sur un total de 24, soit un pourcentage de 79 %, puis Roberto Carlos avec 70 %, après avoir inscrit 19 buts sur 27, et enfin Xavi et Tiko avec 65 % chacun, à raison de 13 sur 20.

Depuis sa première apparition en première division espagnole, en septembre 2017, seuls la légende du Barça, Lionel Messi, avec un total de 34 buts, et Iago Aspas, avec 20 buts, ont marqué plus que Valverde de l'extérieur de la surface de réparation.

Arda Güler a ajouté le deuxième but du Real face à Valence, à la 36e minute, avant que Kylian Mbappé ne clôture le triplé à la 75e minute, permettant au club madrilène de signer sa huitième victoire consécutive toutes compétitions confondues.

La rencontre a été marquée par l'expulsion du capitaine de Valence, José Gayà, qui a reçu un carton rouge direct après son intervention sur Mbappé, à la 79e minute.