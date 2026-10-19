Le quadruplé du Real Madrid dans les filets de Séville au stade Santiago-Bernabéu n'a pas été qu'un simple gain de trois points supplémentaires dans la course à la première place : il a sonné comme l'annonce de la naissance d'une nouvelle star susceptible de bouleverser tous les équilibres de la Maison Blanche avant le Clasico tant attendu.

Le club merengue s'est imposé largement sur le score de 4-1 grâce aux buts de Güler, Mbappé et Diomandé, mais tous les regards se sont tournés vers l'ailier ivoirien Yan Diomandé, auteur d'une prestation complète avec un but et une passe décisive, confirmant qu'il n'est plus un simple remplaçant.

Dans une analyse remarquée au micro de l'émission « Carrusel Canalla », le célèbre journaliste Antonio Romero a livré un verdict catégorique sur ce qu'il a vu : « C'était le premier vrai grand match de Diomandé sous le maillot du Real Madrid. »

Romero ne s'est pas arrêté aux éloges : il a adressé un avertissement direct à la star brésilienne Vinicius Junior, absent pour cause de suspension, en déclarant : « Avec l'émergence du joueur ivoirien, Vinicius doit élever son niveau immédiatement. Pour la première fois depuis très longtemps, il fait face à une concurrence réelle et féroce à son poste. »









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Et Romero d'ajouter, dans sa lecture tactique de l'avenir de l'équipe : « Si le Real Madrid veut avoir le ballon, il y parviendra dans 95 % des matchs. Il est vrai qu'il est difficile de le prendre au Barça, mais ils en sont capables. Nous avons vu aujourd'hui une très bonne version du Real Madrid face à une bonne équipe, une version qui se rapproche beaucoup de celle capable de rivaliser avec le Barça lors du Clasico. »

Romero a dévoilé la composition qui lui semble la plus adaptée pour affronter le Camp Nou, tout en critiquant certaines options évoquées : « Endrick est un excellent joueur, mais ce n'est pas un ailier. Je pense que ce serait trop pour un match comme le Clasico. Valverde fait partie des meilleurs latéraux du monde, mais son meilleur poste est devant le latéral. Pour jouer au milieu de terrain, il faut une grande précision dans le traitement du ballon, et c'est ce qui manque à Valverde. »

De son côté, le consultant et ancien joueur Rafa Alkorta s'est accordé avec cette analyse, estimant que l'entraîneur José Mourinho avait pris une décision intelligente en modifiant son onze de départ par rapport au match contre la Roma.

Alkorta a déclaré : « Avec Güler jouant à proximité de Tchouaméni, le taux de possession et le contrôle du match augmentent, et les chances de créer davantage d'occasions augmentent aussi. Diomandé et Endrick ont beaucoup contribué sur le plan défensif, et c'est très clair et très important. »

Alkorta a complété son analyse par un message de soutien à Vinicius, mais conditionné à cette nouvelle concurrence : « C'est important pour Vini, car il a désormais un partenaire extrêmement fort. Espérons que cette concurrence lui sera bénéfique, car il reste l'un des meilleurs au monde. »

Et de conclure : « Il n'y a pas de secret, l'équipe est devenue plus équilibrée et mieux organisée, surtout quand les joueurs de couloir aident les latéraux. Face à Séville, Cucurella a beaucoup moins souffert. Les équipes vraiment fortes, quand elles perdent le ballon, pressent avec intensité et le récupèrent, et nous l'avons vu aujourd'hui avec Diomandé. »







